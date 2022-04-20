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Пищевая сода
Бабушкиным рецептам — нет! 6 натуральных средств, которые нельзя наносить на лицо
Foto: Shutterstock

Многие женщины выбирают не покупные маски и скрабы для лица, а самодельные. В сети можно найти массу подобных, якобы, полезных рецептов, которые обещают великолепный результат.

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Но мы нередко становимся жертвами чужих советов. Подумали, что сработает, попробовали на себе и… не сработало, а даже навредило. Вот что бы никогда не порекомендовал наносить на лицо ни один грамотный специалист сферы красоты.

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Пищевая сода

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