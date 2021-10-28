Берегите бирки: как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она служила дольше

Каждый из наверняка сталкивался с тем, что приходилось быстро отказываться от одежды, которая после стирки потеряла форму, цвет или размер. Кто виноват — сам владелец, стиральная машина, неправильная сушка или производитель? Чаще всего — неправильная стирка и сушка, которая, не соответствует инструкциям производителя.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как правильно ухаживать за одеждой и что учитывать, чтобы она прослужила дольше, рассказывает стилист Лаура Валута.

Первое, что делает большинство людей после покупки одежды — избавляются от всех маркировок, отрезая или отрывая их. Иногда даже не глядя на то, что там написано. Чтобы одежда прослужила как можно дольше, я бы посоветовала не только изучить, но и сохранять эту маркировку — по крайней мере, для одежды, которая нуждается в особом уходе. Если следовать всем инструкциям, вещи дольше сохранят форму и цвет.

Рекомендуется перед стиркой вывернуть одежду наизнанку, чтобы предотвратить скатывание или износ некоторых элементов. Нижнее и другое деликатное белье желательно стирать в специальных мешках. Важно правильно выбрать соответствующие моющие средства — как по составу, так и по цвету. И обязательно рассортировать одежду перед стиркой — по цвету и ткани.

Основные символы, которые надо знать и соблюдать при уходе за одеждой





Foto: Pixabay.com/Peggy_Marco

Стирка

Тазик с водой — изделие можно стирать в стиральной машине.

Тазик с водой и указанная в нем температура — изделие можно стирать в стиральной машине, указанная температура соответствует максимальной температуре, при которой изделие можно стирать. Если тазик перечеркнут одной или двумя горизонтальными линиями, данное изделие следует стирать на щадящем режиме.

Тазик с рукой — изделие стирать вручную, не тереть и не отжимать. Как правило, наиболее подходящая температура для таких изделий 30 — 40 градусов.

Перечеркнутый тазик — конкретное изделие нельзя стирать ни вручную, ни в стиральной машине.



Сушка



Квадрат с кругом — изделие можно сушить в сушилке центробежного типа. Если в круге указаны одна или две точки, они указывают на возможную степень сушки центробежной сушилки.

Зачеркнутый квадрат — изделие нельзя выжимать или сушить в стиральной машине.

Квадрат с небольшой дугой, напоминающей вешалку для одежды — сушить изделие рекомендуется на вешалке.



Глажка



Утюг — изделие можно гладить.

Утюг с одной, двумя или тремя точками — изделие можно гладить, конкретные точки указывают температуру утюга. Одна точка указывает на допустимую температуру 110 градусов, две точки — 150 градусов, три точки — 200 градусов.

Перечеркнутый утюг — изделие нельзя гладить.



Отбеливание



Треугольник — изделие можно отбеливать хлорсодержащими средствами.

Перечеркнутый треугольник — нельзя использовать отбеливатели и хлорсодержащие средства.



Химическая чистка



Круг — к изделию применяется только химчистка. Буквы в середине круга обозначают вещества, которые можно использовать для чистки одежды.

Перечеркнутый круг — не допускается химическая чистка изделия.



Знание символов позволяет правильно ухаживать за одеждой, чтобы ее не пришлось выбрасывать. Это позволит ей служить годами. Прикрепленные к одежде указания целесообразно хранить как можно дольше, чтобы и мы сами, и специалисты по химчистке могли быть уверены, что она будет выстирана и высушена правильно. Большое значение имеет и состав ткани, так как он влияет на уход за конкретным изделием.



Самые популярные ткани и их особенности





Foto: Shutterstock



