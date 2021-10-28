Берегите бирки: как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она служила дольше

Каждый из наверняка сталкивался с тем, что приходилось быстро отказываться от одежды, которая после стирки потеряла форму, цвет или размер. Кто виноват — сам владелец, стиральная машина, неправильная сушка или производитель? Чаще всего — неправильная стирка и сушка, которая, не соответствует инструкциям производителя.
Как правильно ухаживать за одеждой и что учитывать, чтобы она прослужила дольше, рассказывает стилист Лаура Валута.
Первое, что делает большинство людей после покупки одежды — избавляются от всех маркировок, отрезая или отрывая их. Иногда даже не глядя на то, что там написано. Чтобы одежда прослужила как можно дольше, я бы посоветовала не только изучить, но и сохранять эту маркировку — по крайней мере, для одежды, которая нуждается в особом уходе. Если следовать всем инструкциям, вещи дольше сохранят форму и цвет.
Рекомендуется перед стиркой вывернуть одежду наизнанку, чтобы предотвратить скатывание или износ некоторых элементов. Нижнее и другое деликатное белье желательно стирать в специальных мешках. Важно правильно выбрать соответствующие моющие средства — как по составу, так и по цвету. И обязательно рассортировать одежду перед стиркой — по цвету и ткани.
Основные символы, которые надо знать и соблюдать при уходе за одеждой
Стирка
- Тазик с водой — изделие можно стирать в стиральной машине.
- Тазик с водой и указанная в нем температура — изделие можно стирать в стиральной машине, указанная температура соответствует максимальной температуре, при которой изделие можно стирать. Если тазик перечеркнут одной или двумя горизонтальными линиями, данное изделие следует стирать на щадящем режиме.
- Тазик с рукой — изделие стирать вручную, не тереть и не отжимать. Как правило, наиболее подходящая температура для таких изделий 30 — 40 градусов.
- Перечеркнутый тазик — конкретное изделие нельзя стирать ни вручную, ни в стиральной машине.
Сушка
- Квадрат с кругом — изделие можно сушить в сушилке центробежного типа. Если в круге указаны одна или две точки, они указывают на возможную степень сушки центробежной сушилки.
- Зачеркнутый квадрат — изделие нельзя выжимать или сушить в стиральной машине.
- Квадрат с небольшой дугой, напоминающей вешалку для одежды — сушить изделие рекомендуется на вешалке.
Глажка
- Утюг — изделие можно гладить.
- Утюг с одной, двумя или тремя точками — изделие можно гладить, конкретные точки указывают температуру утюга. Одна точка указывает на допустимую температуру 110 градусов, две точки — 150 градусов, три точки — 200 градусов.
- Перечеркнутый утюг — изделие нельзя гладить.
Отбеливание
- Треугольник — изделие можно отбеливать хлорсодержащими средствами.
- Перечеркнутый треугольник — нельзя использовать отбеливатели и хлорсодержащие средства.
Химическая чистка
- Круг — к изделию применяется только химчистка. Буквы в середине круга обозначают вещества, которые можно использовать для чистки одежды.
- Перечеркнутый круг — не допускается химическая чистка изделия.
Знание символов позволяет правильно ухаживать за одеждой, чтобы ее не пришлось выбрасывать. Это позволит ей служить годами. Прикрепленные к одежде указания целесообразно хранить как можно дольше, чтобы и мы сами, и специалисты по химчистке могли быть уверены, что она будет выстирана и высушена правильно. Большое значение имеет и состав ткани, так как он влияет на уход за конкретным изделием.
Самые популярные ткани и их особенности
- Вискоза — дышащий материал, хорошо сохраняет цвет, легкий и прочный. После стирки может давать усадку, а также мнется. Быстросохнущая ткань, которую легко гладить.
- Полиэстер — обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами, прочный, мало мнется. Может электризоваться. Можно гладить при высоких температурах. Хорошо держит форму.
- Хлопок — дышащая, простая в уходе и глажке ткань. Хорошо сохраняет цвет, можно отбеливать и стирать при высоких температурах.
- Купро — удобная, мягкая и абсорбирующая ткань.
- Шелк — эластичный, хорошо держит форму. Рекомендуется стирать вручную и не выжимать. Гладить при низкой температуре.
- Лен — натуральный воздухопроницаемый материал, который не скатывается и не пушится. Во избежание усадки необходимо соблюдать правильную температуру стирки. Льняную одежду можно гладить и во влажном состоянии.
- Шерсть — шерстяные изделия рекомендуется стирать вручную в прохладной воде или в специальном режиме стиральной машины. Нельзя выжимать, излишки воды можно только слегка отжать. Рекомендуется сушка в расправленном виде. Можно гладить во влажном состоянии.
- Кашемир — как и шерсть, лучше стирать вручную в прохладной воде и давать высохнуть естественным путем. Очень нежная, приятная ткань, долго сохраняет тепло.
- Полиамид — не мнется, отталкивает воду, обладает высокой износостойкостью, легкий. Сильно электризуется.
- Лиоцелл — впитывает влагу, очень прочен, не теряет форму и не мнется.