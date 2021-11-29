Без морщин и второго подбородка: как подтянуть лицо, потратив на это всего одну минуту в день
Foto: instagram.com/yoshiko.mamada

Часто женщины днями напролет изнуряют себя в тренажерном зале, мечтая укрепить мышцы груди, подкачать ноги и подтянуть ягодицы, но немногие тренируют мышцы лица, полагая, что с этим справится ухаживающая косметика.

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А вот жительницы Азии знают все о том, как избавиться от морщин, отеков и второго подбородка без уколов красоты и дорогостоящих кремов — словом, без денежных вложений.

Лифтинг лица в домашних условиях от Мамады Йошико поражает простотой и результативностью. Мамада — гуру японского фейсбилдинга и автор множества техник, которые помогают бороться с возрастными изменениями без хирургических вмешательств и дорогих инъекций.

И она сама — "ходячее" доказательство эффективности своих методик — ей 45 лет, а выглядит она удивительно молодо.

Упражнение "Подъем висков", о котором мы расскажем, работает не хуже дорогостоящих косметологических процедур и требует всего одной минуты в день.

Оно борется с обвисанием лица и подтягивает его контуры, делает носогубные складки менее выраженными, а также эффективно избавляет от второго подбородка. Итак, приступаем к упражнению:

  • Шаг 1

Встаньте перед зеркалом. Правую руку поместите на область виска слева так, чтобы пальцы обнимали внешний угол глаза и наружный край брови. Слегка прижмите и потяните кожу вверх. Голова при этом не должна наклоняться вперед.

  • Шаг 2

Оставаясь в таком положении, начинайте медленно наклонять голову вправо, бережно растягивая шею. Плечи должны остаться на месте.

  • Шаг 3

Сохраняя такое положение, начинайте вытягивать язык по направлению наклона головы. Одновременно с этим выдохните и произнесите звук "ха". Вдохните через нос. Оставаясь в таком положении, сделайте еще 4–5 вдохов и выдохов, продолжая вытягивать язык.

  • Шаг 4

Верните язык в ротовую полость, расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. Те же манипуляции проделайте и с другой стороны головы.

Выполняйте такое упражнение ежедневно и вскоре результат вас приятно удивит. Кожа станет подтянутой, область висков разгладится, мелкие морщинки на лбу станут менее заметными, а взгляд будет более выразительным.

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