Без скальпеля: 4 эффективных омолаживающих упражнения для лица

Вам понадобится всего несколько минут в день, чтобы выполнить эти четыре упражнения. Главное — регулярность. Ежедневная тренировка сотворит с вашим лицом настоящее чудо: вы станете обладательницей подтянутой кожи и красивого овала лица без хирургического вмешательства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Этот комплекс упражнений разработала японка Фумико Такацу. "Я подумала, — говорит она, — если я каждый день на занятиях йогой тренирую мышцы тела, то почему бы не тренировать и мышцы лица?". Так родилась ее авторская программа йоги для лица Face Yoga Method.

Для выполнения четырех базовых упражнений не нужен коврик, специальная одежда или знание сложных дыхательных техник и асан. Все, что требуется — чистое лицо, зеркало и несколько минут свободного времени.

Как это работает? Точно так же, как и во время классической йоги. Мы разминаем и напрягаем мышцы, чтобы подтянуть их и обеспечить четкость линий. Такацу уверяет: "Я начала заниматься этой гимнастикой после травмы, когда мое лицо стало несимметричным. Спустя несколько месяцев я получила впечатляющий результат: морщины разгладились, а овал лица значительно подтянулся".

Фумико Такацу рекомендует выполнять эти "асаны" каждый вечер после очищения, но перед нанесением сыворотки и крема. Так вы разогреете кожу и она будет лучше воспринимать ухаживающие компоненты в средствах.

Разглаживаем лоб

Упражнение расслабит мышцы на лбу и снимет напряжение, тем самым предотвращая появление морщин.

Сожмите руки в кулаки. Костяшки указательного и среднего пальцев поместите в центр лба и надавите. Не ослабляя давления, разводите кулаки к вискам. Слегка надавите костяшками пальцев на виски. Повторите четыре раза.

Подтягиваем шею

Упражнение предотвратит появление двойного подбородка и потерю четких контуров овала лица.

Сложите губы трубочкой, затем потяните их вправо. Почувствуйте натяжение в левой щеке. Поверните голову вправо, приподняв подбородок на 45 градусов. Почувствуйте натяжение с левой стороны шеи. Держите позу в течение трех секунд. Повторите. Затем проделайте все то же в левую сторону.

Разглаживаем носогубные складки

Положите ладони на виски. Чуть надавив на них, ведите ладони наверх, подтягивая кожу лица. Откройте рот, губы должны быть в форме буквы "О". Затем откройте рот максимально широко, подержите пять секунд. Повторите упражнение еще два раза.

Подтягиваем веки

Упражнение борется с носогубными складками и поднимает опустившуюся кожу век.

Опустите плечи. Вытяните правую руку вверх, а затем кончики пальцев положите на левый висок. Безымянный палец должен находится у кончика брови, а указательный — на самом виске. Осторожно натяните кожу, подтягивая ее. Положите голову на правое плечо, не сгибайте спину. Продержитесь в этой позе несколько секунд, медленно дышите через рот. Повторите то же самое с левой рукой. Повторите это упражнение еще раз.