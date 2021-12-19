Боевой раскрас: почему нельзя усердствовать с праздничным макияжем

Предновогодние ужины с партнерами, официальные праздничные мероприятия в компаниях, встречи с коллегами, — у многих работающих женщин все эти мероприятия накладываются одно на другое, и без отрыва от производства.
Когда вокруг создается праздничное настроение, есть риск переусердствовать в создании образа и перепутать вечерний макияж с боевым раскрасом. Как избежать на любом праздничном мероприятии эффекта "шальной императрицы", "Газете.Ru" рассказали профессиональные визажисты.
Любое праздничное мероприятие — будь то корпоративная вечеринка, торжественный обед с партнерами или вручение профессиональных наград — нельзя воспринимать как возможность показать себя во всей красе. И касается это не только наряда, но и макияжа, уверена визажист Марина Фокс. Она уверена: торжества в профессиональной среде — не повод наносить на лицо все, что есть в косметичке. Особенно, если они проходят в формате ужина с коллегами в ресторане.
"Не нужно делать ресницы, как у коровы и хайлайтер, который видно из космоса. Позвольте себе что-то чуть более яркое, чем обычно. Но не надо бросаться в омут с головой и наносить все, что есть в косметичке. Это будет странно, если коллеги видят вас обычно с минимумом макияжа, а на корпоратив вы придете в боевом раскрасе", — советует она.
Исключением может быть лишь тематическая вечеринка — такие форматы в последнее время нередко выбирают для корпоративов. В этом случае визажист советует отталкиваться от формата, выбирать соответствующий наряд и макияж, который лучше доверить профессионалу.
По словам визажиста, сегодня многие компании перед праздничными мероприятиями приглашают в офис визажиста и парикмахера. "Я крашу и руководительниц, и рядовых сотрудниц, — рассказывает Марина Фокс. — И могу сказать, что женщины на руководящих позициях более сдержанны, и просят аккуратный макияж с одним ярким акцентом. Зато рядовой персонал отрывается по полной — они хотят сложный макияж с черными смоки, яркими помадами и кучей блесток", — делится Фокс.
Страсть офисных сотрудниц к блесткам и черным смоки-айс отмечает и визажист Захар Гринов.
"Меня часто просят сделать на корпоратив "ядреные" черные смоки с огромным количеством шиммера, чтобы блестки было видно с другого конца стола", — рассказывает он.
Однако, по его мнению, главная задача любого макияжа — подчеркивать достоинства, а не перечеркивать их. Визажист убежден, что грань между хорошим вечерним макияжем и макияжем "ту мач" — очень тонкая, и без навыков и опыта, очень легко ее нарушить.
"Экспериментируя с большим количеством косметики, девушки часто заигрываются, и получается ту мач", — признается визажист. Помимо любви к темным теням и блесткам, он отмечает чрезмерное увлечение тональными средствами.
Он считает подходящими для вечеринок более легкие тональные основы, чтобы можно было выглядеть естественно и не перегружать кожу.
Какой же макияж уместен для праздника в рабочем коллективе? Продумывая образ, Захар Гринов советует всегда отталкиваться от темы вечера: "Если это вечеринка в стиле 90-х, будут актуальны синие тени и перламутровые помады. Если мероприятие в стиле "Гэтсби", подойдут красная помада и растушеванные смоки". Но если это просто ужин с коллегами в неформальной обстановке, делать ставку на яркие тени, темные помады и обилие блесток, по мнению визажиста, не стоит. "Если вы, конечно, не хотите выглядеть как Ирина Аллегрова времен середины 80-х", — шутит он.
Визажист Лена Игради уверена: чаще всего девушки перебарщивают с праздничным макияжем потому, что практически не используют косметику в обычной жизни.
"Если ты не тренировался полгода и сразу поднял тяжелую штангу, ее можно уронить. Такая же история и с макияжем", — шутит она.
Визажист советует потренироваться за неделю до ответственного мероприятия.
По ее мнению, такой способ не только избавит от неловкости, но и поможет скорректировать собственные пожелания к образу. "Этот метод особенно эффективен с яркими помадами — сначала вы наносите их полупрозрачным слоем, а к концу недели — уже в полную силу", — дополняет она.
А вот покупать перед праздником новые палетки и помады Игради не советует, считая, что идея "взять что-то праздничное" травматична сама по себе. "Лучше используйте свои привычные средства, просто сделайте их чуть ярче и интенсивнее. Это гораздо лучше, чем пытаться впопыхах преобразиться с помощью незнакомой косметики, смотрясь в зеркало-пудреницу", — говорит визажист.