Боевой раскрас: почему нельзя усердствовать с праздничным макияжем

Предновогодние ужины с партнерами, официальные праздничные мероприятия в компаниях, встречи с коллегами, — у многих работающих женщин все эти мероприятия накладываются одно на другое, и без отрыва от производства.

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Когда вокруг создается праздничное настроение, есть риск переусердствовать в создании образа и перепутать вечерний макияж с боевым раскрасом. Как избежать на любом праздничном мероприятии эффекта "шальной императрицы", "Газете.Ru" рассказали профессиональные визажисты.

Любое праздничное мероприятие — будь то корпоративная вечеринка, торжественный обед с партнерами или вручение профессиональных наград — нельзя воспринимать как возможность показать себя во всей красе. И касается это не только наряда, но и макияжа, уверена визажист Марина Фокс. Она уверена: торжества в профессиональной среде — не повод наносить на лицо все, что есть в косметичке. Особенно, если они проходят в формате ужина с коллегами в ресторане.

"Не нужно делать ресницы, как у коровы и хайлайтер, который видно из космоса. Позвольте себе что-то чуть более яркое, чем обычно. Но не надо бросаться в омут с головой и наносить все, что есть в косметичке. Это будет странно, если коллеги видят вас обычно с минимумом макияжа, а на корпоратив вы придете в боевом раскрасе", — советует она.

Исключением может быть лишь тематическая вечеринка — такие форматы в последнее время нередко выбирают для корпоративов. В этом случае визажист советует отталкиваться от формата, выбирать соответствующий наряд и макияж, который лучше доверить профессионалу.