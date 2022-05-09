Брючные костюмы, лоферы и кепка: что купить во время межсезонной распродажи

Май — долгожданный месяц в мире модных товаров, когда новые коллекции брендов доступны с приятными скидками. Стилисты Индра Сальцевича и Алина Осипова подготовили советы, какую одежду, обувь и аксессуары стоит покупать сейчас, во время межсезонной распродажи, чтобы гардероб пополнялся выгодно и товарами, соответствующими модным тенденциям, которые будут актуальны еще долгое время.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Универсальные брючные костюмы

Стильный брючный костюм может стать гармоничным и универсальным повседневным нарядом, который будет актуален еще долго. Весной, пока еще прохладно, он будет прекрасно смотреться с блузкой-рубашкой, туфлями на высоком каблуке, лоферами или сникерсами, а летом — с короткими топами и босоножками. Кроме того, каждый элемент костюма можно носить отдельно, и, как любая одежда классического кроя, он прекрасно впишется в гардеробы самых разных стилей.

Широкие брюки

Этим летом будут особенно актуальны palazzo, или широкие брюки, с помощью которых можно подчеркнуть линии фигуры и скрыть ее недостатки. Они удлиняют и стройнят, но в то же время и скрывают излишнюю худобу, придавая фигуре умеренную оформленность. Идеальное решение для каждой фигуры! Все, что остается сделать, — это выбрать цвет и фактуру, которые вам больше нравятся.

Тренч и жилетка

Foto: Pubicitātes foto

Стилисты Индра Сальцевича и Алина Осипова

Во время распродаж лучше всего вложить деньги в устойчивые вещи, то есть в качественную одежду с дизайнерским кроем, которая будет актуальна и в будущем. Тренч — межсезонное пальто, которое никогда не выйдет из моды. Имеет классическую форму, которая прекрасно дополнит гардероб весной, прохладным летом и осенью. Кроме того, благодаря своему дизайну тренч вписывается в гардеробы разного стиля.