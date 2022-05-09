Брючные костюмы, лоферы и кепка: что купить во время межсезонной распродажи

Май — долгожданный месяц в мире модных товаров, когда новые коллекции брендов доступны с приятными скидками. Стилисты Индра Сальцевича и Алина Осипова подготовили советы, какую одежду, обувь и аксессуары стоит покупать сейчас, во время межсезонной распродажи, чтобы гардероб пополнялся выгодно и товарами, соответствующими модным тенденциям, которые будут актуальны еще долгое время.
Универсальные брючные костюмы
Стильный брючный костюм может стать гармоничным и универсальным повседневным нарядом, который будет актуален еще долго. Весной, пока еще прохладно, он будет прекрасно смотреться с блузкой-рубашкой, туфлями на высоком каблуке, лоферами или сникерсами, а летом — с короткими топами и босоножками. Кроме того, каждый элемент костюма можно носить отдельно, и, как любая одежда классического кроя, он прекрасно впишется в гардеробы самых разных стилей.
Широкие брюки
Этим летом будут особенно актуальны palazzo, или широкие брюки, с помощью которых можно подчеркнуть линии фигуры и скрыть ее недостатки. Они удлиняют и стройнят, но в то же время и скрывают излишнюю худобу, придавая фигуре умеренную оформленность. Идеальное решение для каждой фигуры! Все, что остается сделать, — это выбрать цвет и фактуру, которые вам больше нравятся.
Тренч и жилетка
Стилисты Индра Сальцевича и Алина Осипова
Во время распродаж лучше всего вложить деньги в устойчивые вещи, то есть в качественную одежду с дизайнерским кроем, которая будет актуальна и в будущем. Тренч — межсезонное пальто, которое никогда не выйдет из моды. Имеет классическую форму, которая прекрасно дополнит гардероб весной, прохладным летом и осенью. Кроме того, благодаря своему дизайну тренч вписывается в гардеробы разного стиля.
Яркие и полосатые рубашки
Рубашки в этом сезоне носят как с брюками и юбкой, так и в качестве второго слоя поверх топа или футболки. Подойдет любой тип блузки-рубашки — длиннее, короче, объемнее, разного кроя. Использование рубашки летом может быть достаточно универсальным. Ее, например, можно носить вместо пляжного платья или даже как юбку. Стилист Алина Осипова рекомендует покупать белые рубашки как обязательную часть базового гардероба, а затем дополнять свой гардероб однотонными или полосатыми рубашками.
Белые кеды и лоферы
Во время межсезонной распродажи стоит инвестировать в новую обувь. В первую очередь обратите внимание на белые кеды — это самая универсальная обувь всех времен, которая сочетается с джинсами, платьями, пальто и шортами, а также отлично смотрится с упомянутыми выше брюками palazzo. Также стоит добавить на свою полку с обувью лоферы, особенно если у них объемная и яркая подошва. Вы будете носить эту обувь и сейчас, и осенью.
Кепка
На скидках идеально покупать бейсболку, или кепон, который защитит от солнца летом и будет хорошо смотреться с повседневной одеждой. Этот головной убор актуален уже несколько сезонов, но этой весной стал едва ли не важнейшим элементом стиля.
Зимний гардероб
Лучшее время, чтобы купить зимние товары — это весна и лето. Во время межсезонной распродажи вы сможете купить долгожданный шарф или шапку по более выгодной цене. И, конечно, не забываем о спортивных аксессуарах, например, лыжные перчатки или очки можно найти в магазинах в теплое время года по приятным ценам. Жемчужиной распродажи может стать и комплект термобелья, который пригодится не только зимой, но и прохладными летними ночами, если планируется поход с палаткой.