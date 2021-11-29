Быть блондинкой — слишком дорого: почему женщины все чаще выбирают темный цвет волос

Число знаменитых блондинок убывает: все больше звезд выбирают темный цвет волос. Вслед за Меган Фокс, Дакотой Джонсон и Кети Пэрри брюнетками уже стали Хейли Бибер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. "Газета.Ru" — о том, куда исчезают блондинки и при чем тут поколение Z.

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Тренд на уход от блонда активно продвигается в TikTok модными блогерами и инфлюенсерами поколения Z: они называют светлые волосы "немодными и тупыми". Почему быть блондинкой становится не модно? По мнению колумнисток New York Post Кирстен Флеминг и Кэтрин Каст, это связано с пандемией: закрытые салоны красоты показали блондинкам их "истинное лицо" и заставили вернуться к отросшим "корням".

По мнению журналисток нью-йоркского издания, моду на уход от светлых волос запускают именно в соцсетях — например, это делает 24-летняя тиктокерша Морган Ростоци, которая недавно решилась на радикальное преображение. "Я живу в Сан-Диего, и здесь все блондинки, поэтому я очень рада выделиться из толпы", — делится девушка. Блогерша также отметила, что, став брюнеткой, она чаще получает комплименты от мужчин. "Выйдя в новом образе на работу, я заметила, что мужчины стали больше со мной кокетничать. А один парень был так шокирован, что молчал пару дней, а потом сказал, что ему очень нравится мой цвет волос", — добавила Ростоци.

Другая тиктокерша, 23-летняя Марго Замет, рассказала New York Post, что решила расстаться со светлыми волосами, вдохновившись примерами Хейли Бибер и Джиджи Хадид. Девушка отметила, что ей "кажется правильным" возвращение к естественному цвету. "Это не требует усилий и почему-то кажется шикарным", — сказала она.

По мнению Дженны Перри, колориста Беллы Хадид и Эмили Ратаковски, уход от блонда — это тренд нашего времени. "Ко мне приходят женщины и просят вернуть их к естественному цвету волос", — рассказала она. По словам Перри, некоторые женщины хотят идти в ногу со своими кумирами, но есть и те, кто устал от блонда и просит сделать цвет, который требует меньше ухода. "За любым окрашиванием нужно ухаживать, но блондинкам в этом плане сложнее всего. В отличие от брюнеток, им приходится чаще приходить к мастеру, чтобы поддерживать цвет", — объяснила она.

С мнением звездного колориста согласен стилист Иван Скрябин.