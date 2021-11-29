Быть блондинкой — слишком дорого: почему женщины все чаще выбирают темный цвет волос
Foto: Publicitātes foto

Число знаменитых блондинок убывает: все больше звезд выбирают темный цвет волос. Вслед за Меган Фокс, Дакотой Джонсон и Кети Пэрри брюнетками уже стали Хейли Бибер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. "Газета.Ru" — о том, куда исчезают блондинки и при чем тут поколение Z.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тренд на уход от блонда активно продвигается в TikTok модными блогерами и инфлюенсерами поколения Z: они называют светлые волосы "немодными и тупыми". Почему быть блондинкой становится не модно? По мнению колумнисток New York Post Кирстен Флеминг и Кэтрин Каст, это связано с пандемией: закрытые салоны красоты показали блондинкам их "истинное лицо" и заставили вернуться к отросшим "корням".

По мнению журналисток нью-йоркского издания, моду на уход от светлых волос запускают именно в соцсетях — например, это делает 24-летняя тиктокерша Морган Ростоци, которая недавно решилась на радикальное преображение. "Я живу в Сан-Диего, и здесь все блондинки, поэтому я очень рада выделиться из толпы", — делится девушка. Блогерша также отметила, что, став брюнеткой, она чаще получает комплименты от мужчин. "Выйдя в новом образе на работу, я заметила, что мужчины стали больше со мной кокетничать. А один парень был так шокирован, что молчал пару дней, а потом сказал, что ему очень нравится мой цвет волос", — добавила Ростоци.

Другая тиктокерша, 23-летняя Марго Замет, рассказала New York Post, что решила расстаться со светлыми волосами, вдохновившись примерами Хейли Бибер и Джиджи Хадид. Девушка отметила, что ей "кажется правильным" возвращение к естественному цвету. "Это не требует усилий и почему-то кажется шикарным", — сказала она.

По мнению Дженны Перри, колориста Беллы Хадид и Эмили Ратаковски, уход от блонда — это тренд нашего времени. "Ко мне приходят женщины и просят вернуть их к естественному цвету волос", — рассказала она. По словам Перри, некоторые женщины хотят идти в ногу со своими кумирами, но есть и те, кто устал от блонда и просит сделать цвет, который требует меньше ухода. "За любым окрашиванием нужно ухаживать, но блондинкам в этом плане сложнее всего. В отличие от брюнеток, им приходится чаще приходить к мастеру, чтобы поддерживать цвет", — объяснила она.

С мнением звездного колориста согласен стилист Иван Скрябин.

"Девушки уходят от блонда, потому что устают его поддерживать. Чтобы окрашивание выглядело достойно, важно посещать мастера каждые 2-3 недели. У большинства людей просто нет возможности так много времени проводить в салоне красоты", — объяснил Скрябин.

Стилист также отметил, что многие девушки, переболевшие коронавирусом, столкнулись с таким неприятным последствием, как потеря волос после болезни. "Сегодня каждая вторая клиентка приходит ко мне именно с этой проблемой. И мы отказываемся от "тотал блонда" в пользу более бережного осветления", — добавил он.

Стилист Михаил Чернев уверен, что блондинки перекрашиваются в брюнеток и наоборот по одной причине — ради смены имиджа. "А вот из-за чего они хотят сменить имидж — другой вопрос. У кого-то "отвалились" волосы, кто-то расстался с любимым человеком… У каждой свое", — сказал он.

По мнению стилиста, мода на блондинок никуда не ушла, разве что холодные металлические оттенки остались в прошлом, уступив место теплому натуральному блонду.

При этом темные оттенки на самом деле идут не всем. В первую очередь подражать знаменитым брюнеткам нельзя обладательницам светлых от природы волос, предупредил Михаил Чернев. "Натуральным блондинкам следует быть осторожными с черной краской. Очень легко на фоне темных волос получить эффект "усталого лица", — сказал он.

Избегать черной краски стилист советует и девушкам с худыми лицами. "Слишком темный цвет визуально подчеркнет худобу, а это вряд ли может кого-то украсить", — считает Чернев. По его мнению, черные, смоляные оттенки не подойдут обладательницам голубых и карих глаз, а также зрелым женщинам 40+. "Черный цвет прибавляет возраста, подчеркивает морщины, мешки под глазами и все неровности лица", — объяснил стилист.

Темный цвет волос подходит обладательницам смуглой или фарфорово-белой кожи, а также девушкам с тонкими волосами.

"Черная краска визуально увеличивает объем волос", — объяснил Михаил Чернев.

Арт-директор сети парикмахерских Антон Орлов уверен: блонд никогда не выйдет из моды. По его мнению, светлые волосы позволяют девушкам выглядеть ярче. При этом у каждого оттенка есть своя сезонность, и светлые окрашивания особенно популярны весной и летом. Самым популярным в 2021 году стало окрашивание в технике airtouch (вид мелирования, при котором отдельные пряди тонируются в цвет, близкий к основному).

В отличие от звездного колориста Дженны Перри, Орлов не считает, что мода на темные оттенки как-то связана с пандемией и закрытием салонов. По его мнению, девушки отдают предпочтение темным оттенкам после того, как "наиграются" в блондинок.

"Быть блондинкой — это дорого. И те, кто решается на это окрашивание, должны понимать, на что они идут. Те, кто не осознает будущих затрат, быстро перекрашиваются обратно в темные оттенки", — сказал он.

Стилист также напомнил, что окрашивание в светлые оттенки — это всегда травма для волос. "Если волосы не выдерживают постоянной химической нагрузки, то почему бы не вернуться к натуральному, более темному цвету", — добавил Орлов.

Самыми популярными темными оттенками Орлов считает мягкий каштан, как у Хейли Бибер, и насыщенный черный, как у Меган Фокс. Он отметил, что в моду возвращаются махагон и красные тона. "До недавнего времени девушки старались выбирать максимально натуральные темные оттенки, а сейчас стали обращаться к шоколадно-коричневым и красным", — рассказал стилист.

Однако он не советует слепо следовать за звездами и повторять их окрашивание, не учитывая особенности своей внешности. Особенно если речь идет о преображении из блондинки в брюнетку.

"Я бы с осторожностью перекрашивался в темный, если ты всю жизнь проходила блондинкой. Это особенно опасно, если к этому поступку тебя сподвигла стрессовая ситуация или несчастная любовь. В этом случае я советую сто раз подумать и только после этого брать в руки краску", — заключил стилист.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

TikTok Белла Хадид Джиджи Хадид Меган Фокс Стилист Эмили Ратаковски
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе