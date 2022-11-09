Черно-белый маникюр: 5 эффектных идей на короткие и длинные ногти
Foto: Instagram/lesiakarishin

Черный и белый лак в маникюре — это идеальное сочетание, пишет nur.kz Комбинация этих цветов или их тандем с пастельными, яркими или сияющими оттенками и блестящими элементами удачно дополнит любой образ. Топовые мастера Бетина Гольдштейн и Ханг Нгуен демонстрируют свежие идеи дизайнов в черно-белых тонах для разной длины и формы ногтей.

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Французский дизайн в черно-белых тонах

Какие есть идеи черно-белого маникюра на короткие ногти? Для ноготков небольшой длины выбирайте французский маникюр, дизайн с золотом, минималистичный нейл-арт. Французский черно-белый маникюр отлично вписывается в строгий деловой стиль, в непринужденный casual, станет отличным дополнением торжественного образа.

Красивые варианты френча, актуальные в 2022 году:

  • Классика — белая основа и черные кончики или наоборот.
  • Графический френч — треугольники, тонкие полоски в черном и белом цвете, украшающие кончик ногтя.
  • Двойные линии, формирующие "улыбки". Издание Voice предлагает рисовать черные кончики, дополненные тонкими белыми линиями, что смягчает общую картину и делает маникюр женственным.
  • Мини-френч. На коротких ногтях особенно уместно смотрится очень тонкая полоска вдоль кончика. Красивый мини-френч демонстрирует Бетина Гольдштейн — белая тонкая полоска и черные точки на кончиках в сочетании с нюдовой основой. Такой дизайн выглядит ненавязчиво и стильно.

    Черно-белый нейл-арт

    Рисунки на ногтях — любимый прием модниц. Красивые рисунки можно выполнить в черно-белом варианте. Идеи на 2022 год:

    • инь и ян в черно-белом исполнении;
    • черно-белая графика с контрастной серединой;
    • черно-белая клетка;
    • рисунки на акцентных ноготках — молнии, глаза, паутинка;
    • принт перепелиное яйцо;
    • крохотные черные и белые сердечки на нюдовой поверхности.

    Самый модный дизайн предлагает Ханг Нгуен — прозрачная основа и разные рисунки на каждом ноготке (цветочки, молния, пламя, смайлик, глаз) в черно-белых тонах.

    Минимализм с негативным пространством

    Какой черно-белый маникюр подойдет на квадратные ногти? Квадратная форма ногтей — прекрасная основа для любого дизайна. Особо уместно на такой форме выглядят минималистичные рисунки в сочетании с техникой negative space, а также дизайн с надписями. Уже несколько сезонов подряд огромной популярностью пользуются дизайны с бесцветными вставками. Техника negative space отлично вписывается в сдержанный черно-белый маникюр. При этом можно использовать множество вариантов дизайна:

    • прозрачные диагональные полосы на черно-белом фоне;
    • прозрачные лунки с черно-белой основой;
    • черные и белые треугольники, ромбы, квадраты на "голой" поверхности.

    Бетина Гольдштейн предлагает рисовать на прозрачной основе объемные волны и точки. Сочетание контрастных черно-белых цветов с прозрачностью в оформлении ногтей усиливает эффектность дизайна придает ноготкам утонченности.

    Абстракция

    Какой сделать черно-белый маникюр на длинные ногти? Сделайте на длинных ногтях овальной, миндалевидной формы абстрактные рисунки, трендовый волнистый маникюр в черно-белых тонах с яркими акцентами. Абстракция на ногтях смотрится стильно и футуристично. Варианты абстракции:

    • мазки черной и белой краски;
    • фантазийные узоры;
    • тема космоса;
    • лица и части тела человека.

    Волнистый маникюр

    Маникюр с волнами — тренд, охвативший социальные сети. В черно-белом исполнении выигрышно выглядят такие дизайны:

    • черно-белые волны на нюдовой основе. Такой дизайн на миндалевидной форме ногтей выбрала звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини.
    • Черные и белые волнистые полосы, чередующиеся с яркими цветами.

    Красиво смотрятся волнистые черно-белые волны во французском маникюре, который предлагает сделать Мишель Хамфри.

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