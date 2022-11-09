Черно-белый маникюр: 5 эффектных идей на короткие и длинные ногти

Черный и белый лак в маникюре — это идеальное сочетание, пишет nur.kz Комбинация этих цветов или их тандем с пастельными, яркими или сияющими оттенками и блестящими элементами удачно дополнит любой образ. Топовые мастера Бетина Гольдштейн и Ханг Нгуен демонстрируют свежие идеи дизайнов в черно-белых тонах для разной длины и формы ногтей.
Французский дизайн в черно-белых тонах
Какие есть идеи черно-белого маникюра на короткие ногти? Для ноготков небольшой длины выбирайте французский маникюр, дизайн с золотом, минималистичный нейл-арт. Французский черно-белый маникюр отлично вписывается в строгий деловой стиль, в непринужденный casual, станет отличным дополнением торжественного образа.
Красивые варианты френча, актуальные в 2022 году:
- Классика — белая основа и черные кончики или наоборот.
- Графический френч — треугольники, тонкие полоски в черном и белом цвете, украшающие кончик ногтя.
- Двойные линии, формирующие "улыбки". Издание Voice предлагает рисовать черные кончики, дополненные тонкими белыми линиями, что смягчает общую картину и делает маникюр женственным.
- Мини-френч. На коротких ногтях особенно уместно смотрится очень тонкая полоска вдоль кончика. Красивый мини-френч демонстрирует Бетина Гольдштейн — белая тонкая полоска и черные точки на кончиках в сочетании с нюдовой основой. Такой дизайн выглядит ненавязчиво и стильно.
Черно-белый нейл-арт
Рисунки на ногтях — любимый прием модниц. Красивые рисунки можно выполнить в черно-белом варианте. Идеи на 2022 год:
- инь и ян в черно-белом исполнении;
- черно-белая графика с контрастной серединой;
- черно-белая клетка;
- рисунки на акцентных ноготках — молнии, глаза, паутинка;
- принт перепелиное яйцо;
- крохотные черные и белые сердечки на нюдовой поверхности.
Самый модный дизайн предлагает Ханг Нгуен — прозрачная основа и разные рисунки на каждом ноготке (цветочки, молния, пламя, смайлик, глаз) в черно-белых тонах.
Минимализм с негативным пространством
Какой черно-белый маникюр подойдет на квадратные ногти? Квадратная форма ногтей — прекрасная основа для любого дизайна. Особо уместно на такой форме выглядят минималистичные рисунки в сочетании с техникой negative space, а также дизайн с надписями. Уже несколько сезонов подряд огромной популярностью пользуются дизайны с бесцветными вставками. Техника negative space отлично вписывается в сдержанный черно-белый маникюр. При этом можно использовать множество вариантов дизайна:
- прозрачные диагональные полосы на черно-белом фоне;
- прозрачные лунки с черно-белой основой;
- черные и белые треугольники, ромбы, квадраты на "голой" поверхности.
Бетина Гольдштейн предлагает рисовать на прозрачной основе объемные волны и точки. Сочетание контрастных черно-белых цветов с прозрачностью в оформлении ногтей усиливает эффектность дизайна придает ноготкам утонченности.
Абстракция
Какой сделать черно-белый маникюр на длинные ногти? Сделайте на длинных ногтях овальной, миндалевидной формы абстрактные рисунки, трендовый волнистый маникюр в черно-белых тонах с яркими акцентами. Абстракция на ногтях смотрится стильно и футуристично. Варианты абстракции:
- мазки черной и белой краски;
- фантазийные узоры;
- тема космоса;
- лица и части тела человека.
Волнистый маникюр
Маникюр с волнами — тренд, охвативший социальные сети. В черно-белом исполнении выигрышно выглядят такие дизайны:
- черно-белые волны на нюдовой основе. Такой дизайн на миндалевидной форме ногтей выбрала звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини.
- Черные и белые волнистые полосы, чередующиеся с яркими цветами.
Красиво смотрятся волнистые черно-белые волны во французском маникюре, который предлагает сделать Мишель Хамфри.