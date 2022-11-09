Черно-белый маникюр: 5 эффектных идей на короткие и длинные ногти

Черно-белый нейл-арт

Рисунки на ногтях — любимый прием модниц. Красивые рисунки можно выполнить в черно-белом варианте. Идеи на 2022 год:

инь и ян в черно-белом исполнении;

черно-белая графика с контрастной серединой;

черно-белая клетка;

рисунки на акцентных ноготках — молнии, глаза, паутинка;

принт перепелиное яйцо;

крохотные черные и белые сердечки на нюдовой поверхности.

Самый модный дизайн предлагает Ханг Нгуен — прозрачная основа и разные рисунки на каждом ноготке (цветочки, молния, пламя, смайлик, глаз) в черно-белых тонах.

Минимализм с негативным пространством

Какой черно-белый маникюр подойдет на квадратные ногти? Квадратная форма ногтей — прекрасная основа для любого дизайна. Особо уместно на такой форме выглядят минималистичные рисунки в сочетании с техникой negative space, а также дизайн с надписями. Уже несколько сезонов подряд огромной популярностью пользуются дизайны с бесцветными вставками. Техника negative space отлично вписывается в сдержанный черно-белый маникюр. При этом можно использовать множество вариантов дизайна:

прозрачные диагональные полосы на черно-белом фоне;

прозрачные лунки с черно-белой основой;

черные и белые треугольники, ромбы, квадраты на "голой" поверхности.

Бетина Гольдштейн предлагает рисовать на прозрачной основе объемные волны и точки. Сочетание контрастных черно-белых цветов с прозрачностью в оформлении ногтей усиливает эффектность дизайна придает ноготкам утонченности.

Абстракция

Какой сделать черно-белый маникюр на длинные ногти? Сделайте на длинных ногтях овальной, миндалевидной формы абстрактные рисунки, трендовый волнистый маникюр в черно-белых тонах с яркими акцентами. Абстракция на ногтях смотрится стильно и футуристично. Варианты абстракции:

мазки черной и белой краски;

фантазийные узоры;

тема космоса;

лица и части тела человека.

Волнистый маникюр

Маникюр с волнами — тренд, охвативший социальные сети. В черно-белом исполнении выигрышно выглядят такие дизайны:

черно-белые волны на нюдовой основе. Такой дизайн на миндалевидной форме ногтей выбрала звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини.

Черные и белые волнистые полосы, чередующиеся с яркими цветами.

Красиво смотрятся волнистые черно-белые волны во французском маникюре, который предлагает сделать Мишель Хамфри.