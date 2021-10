Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание

Неделя моды в Париже подходит к концу. Это значит, что не только дизайнеры, но и гости показов уже успели продемонстрировать свои наряды. В этом году звездам уличной моды приглянулись цветочные принты, открытая обувь с носками и брючные костюмы прямого кроя.

О главных трендах стритстайла из Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа рассказывает "Газета.Ru".

Подходящая к концу Неделя моды стала первой после пандемии, на которой большинство показов было проведено в офлайн-режиме. У приглашенных на шоу гостей наконец-то появилась возможность продемонстрировать новые наряды. Инфлюенсеры, редакторы модных журналов, звезды, байеры и другие причастные к модной индустрии удивляли пестрыми снимками в соцсетях.

Создание необычного образа — одна из главных задач гостей Недели моды. Так у них появляется возможность привлечь внимание фотографов и засветиться в одной из модных хроник перед шоу. Блогеры привозят с собой по несколько чемоданов одежды и "отрабатывают" каждый показ в новом луке, а число дефиле в один день может достигать и десяти. Многие из инфлюенсеров даже жалуются, что Неделя моды для них — настоящее испытание.

Чтобы создать модный образ, блогеры, которые составляют основной "пул стритстайлеров", либо полагаются на свои знания, либо сотрудничают со стилистами. Нередко к ним обращаются бренды с просьбой выйти на показ в их одежде. Чем больше у инфлюенсера подписчиков и чем безукоризненнее его репутация, тем охотнее с ними сотрудничают люксовые марки, такие как Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada и другие.

Обычно в хронику стритстайлов с Недель моды попадают топовые западные инфлюенсеры, например, Кара Даур, Кьяра Ферраньи, Жанна Дамас, Эйми Сонг и другие.

Тренды стристайла в четырех модных столицах мира оказались разными. В Нью-Йорке все делали ставку на яркость, в Лондоне — на комбинирование одежды из мужского и женского гардероба, в Милане — на брючные костюмы, а в Париже старались выглядеть самими собой. Большинство образов сводилось к стилю casual: широкие брюки и пиджаки, комфортная обувь, сдержанные силуэты в сочетании с необычными цветовыми решениями.



В Нью-Йорке модная публика выбирала одежду по принципу "чем ярче, тем круче". Особой популярностью пользовался цветочный принт.

Несмотря на теплую осеннюю погоду, в городе многие обратились к демисезонным лукам. Женщины вышли в теплых брючных костюмах прямого кроя, кожаных тренчах, водолазках в рубчик. Мужчины выбирали дубленки с меховым воротом, оверсайзные кожаные куртки с нашивками и из такого же материала пиджаки.

Были и те, кто решил соответствовать заявленному сезону "Весна-лето" и выбрал легкие романтичные платья с ярким принтом, экстремально короткие топы, летящие блузы и кожаные шорты, которые, кстати, станут одним из главных трендов в следующем году.

К разнообразию уличного стиля NYFW присоединилась и сама Анна Винтур. Главный редактор американского Vogue пришла на показ Tory Burch в платье-макси с синим принтом, дополнив его сапогами из змеиной кожи и массивными зеленым колье.



В Лондоне красок было меньше. Большинство выбирали классические тренчи, платья-комбинации спокойных цветов, пиджаки с мужского плеча и джинсы-скинни с разрезами внизу. Те, кто решил выделяться, отдали предпочтение зеленому цвету, который не теряет своей актуальности уже несколько сезонов.

Атрибутам женского гардероба нашлось место в мужском.

Многие парни встали на шпильки, надели юбки-шотландки, корсеты и взяли в руки женские модели сумок. Полупрозрачным комбинезонам, тренду сезона "Весна-лето 2022", тоже нашлось место на улицах Лондона. Женщины, в свою очередь, сделали ставку на многоярусные платья с вышивкой, объемные воланы на рукавах и сложные драпировки.

В столице Великобритании не забывали и о комфорте. Лоферы, кроссовки, челси и даже мюли герои стритстайла предлагают носить с носками. А идеи для образов многие берут, вдохновляясь стилем преппи, пришедшего от формы учащихся престижных частных школ в США.



Гости Недели моды в Милане выбрали брючные костюмы, дополняя различными стилистическими приемами, благодаря которым каждый образ смотрелся уникально. Так, пиджаки прямого кроя женщины сочетали с топом и трусами-боксерами на завышенной талии, классическими черными майками и сандалиями с квадратным носом или надевали на голое тело, делая акцент на массивных золотых украшениях.

Мужчины же делали ставки на более расслабленные модели костюмов, выбирая классические оттенки: черный, охру или коричневый.

Авторитетная fashion-блогер Кара Даур выбрала нетипичный для себя образ тотал-блэк, комбинируя атласное платье-макси с высокими черными перчатками и такими же сапогами. Кстати, высокие сапоги встречались на стритстайле довольно часто, что нетипично для образов начала осени.



Главными героями стритстайла Недели моды в Париже стали звезды: Наталья Водянова с супругом Анри Арно, Деми Мур, Ким Джису, Дева Кассель и другие. Карди Би отличилась особенно, чередуя наряды Schiaparelli, Mugler, Roberto Cavalli, Richard Quinn. Последний ее выход публике запомнился. В сети ее образ в зеленом комбинезоне Richard Quinn успели сравнить с телепузиком, брокколи и лягушонком Кермитом.

Cardi B is seen on Place Vendome on October 03, 2021 in Paris, France. pic.twitter.com/DHpx3Ohpg9