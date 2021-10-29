Что такое тейпирование и почему оно не поможет избавиться от морщин
Foto: Shutterstock

В сети набирает обороты новый бьюти-тренд: блогеры, а вслед за ними и обычные пользователи, наклеивают на лицо специальные клейкие полоски - тейпы, которые, по их словам, избавляют от морщин — не хуже ботокса. Однако косметологи не спешат одобрять процедуру. По их словам, разгладить морщины тейпам не под силу, более того, при неграмотном использовании методика может быть опасной для здоровья кожи.

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Что такое тейпирование, и стоит ли руководствоваться советами из TikTok, рассказывает "Газета.Ru".

Новая антиэйдж-методика получила название "тейпирование", а посвященные ей видео набирают тысячи лайков в TikTok. Блогер @naturalfacebible утверждает, что ей 45, и она никогда не прибегала к инъекциям, а выглядеть моложе своего возраста ей помогают массажеры для лица и тейпы для разных зон. Пока одни подписчики ставят лайки и восхищаются красотой женщины, другие ставят ее "натуральность" под сомнение.

По мнению врача-косметолога Наны Перфильевой, все зависит от генов и качества самого ролика. "Вполне возможно, что девушка так замечательно выглядит в 45 лет, но тут спасибо генам, а не тейпам. Оценить, было ли на самом деле вмешательство косметолога, можно только при очной консультации. И все же я вижу и безупречный макияж, и правильно выставленный свет, и наложенные фильтры", — говорит врач.

Тейпирование берет свое начало из спортивной медицины: после травм тейпами фиксировали мышцы в определенном положении, что позволяло спортсменам вернуться к занятиям.

Что такое тейпирование и почему оно не поможет избавиться от морщин
Foto: Shutterstock

Метод применяется и в косметологии — врачи используют тейпы как дополнительное средство после проведенных косметологических процедур для скорейшего восстановления и реабилитации.

"Косметологи применяют тейпирование для облегчения реабилитационного периода у пациента после контурной пластики и нитевого лифтинга. Это необходимо, чтобы в некоторых местах лицо оставалось неподвижным, а введенные препараты или нити не смещались", — рассказывает косметолог-дерматолог Ольга Андриянова.

На лице есть зоны связочного аппарата: например, если подтянуть кожу над бровью в сторону волос, то можно приподнять нависшее веко. Методика тейпирования основана на поддержании связочного аппарата.

"Используя тейпы, врач ничего не изменяет, а избавляет лицо от застойных явлений и возвращает мышцам физиологичное для них состояние", — объясняет Ольга Андриянова. По ее словам, тейпы дают лишь временный эффект — и даже при ежедневном использовании резкого омоложения не произойдет. "Кожа на время станет подтянутой, но затем снова вернется в исходное состояние, поэтому устранить морщины навсегда с помощью тейпов не получится", — говорит врач. Однако тейпы могут помочь в борьбе с отеками.

"С возрастом обменные процессы протекают медленнее, и возникает застой лимфы, из-за которого появляются отеки. Чем меньше отеков — тем моложе выглядит лицо", — добавляет Ольга Андриянова.

Купить тейпы можно как в специализированных магазинах, так и на AliExpress. Врач-дерматолог Алекcандра Богадельникова предупреждает, что использование дешевых тейпов может негативно отразиться на здоровье и внешнем виде кожи. "Многие допускают ошибки еще на начальном этапе и покупают самые дешевые эластичные клейкие пластыри сомнительного качества. В итоге такие изделия плохо держатся на коже, имеют неприятный запах и вызывают аллергическую реакцию", — говорит врач. К тейпированию в целом она относится отрицательно.

Несмотря на легкость применения, неграмотная техника нанесения тейпов может вызвать углубление морщин, асимметрию лица, появление отеков и травматизацию кожи, предупреждает Богадельникова.

Производители рекомендуют клеить тейпы на несколько часов или даже оставлять на ночь — по мнению косметолога, это вредно для кожи.

Это неблагоприятно влияет на микробиом и здоровье кожи в целом. Но помимо этого, когда человек снимает клейкую ленту, он травмирует эпидермис, что приводит к нарушению барьерных свойств кожи — она становится более чувствительной и интенсивнее теряет влагу

Кому и когда тейпы действительно могут быть полезны? Косметологи считают, что тейпирование может стать неплохим подспорьем для молодых людей с активной мимикой. "Если регулярно клеить тейп на активную зону, например, в межбровье, то можно уменьшить образование заломов. Когда мы исключаем мимику, мы действительно добиваемся "эффекта ботокса", — объясняет Ольга Андриянова. Но не стоит рассчитывать на то, что это спасет от образования морщин в будущем. "Потом все равно произойдут возрастные изменения коллагена и эластина, когда тейпы уже не смогут помочь", — говорит она.

Тейпирование после 40 лет поможет справиться с морщинами лишь временно. И та же самая межбровная морщинка вернется к своему исходному состоянию уже через 24 часа после снятия тейпа.

"Даже если носить тейпы постоянно, эффект от них будет временным и продлится не больше суток", — подытоживает Ольга Андриянова.

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Здоровье кожи Красота и здоровье Уход за лицом
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