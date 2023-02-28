Что выросло, то выросло: трихолог объяснил, почему волосы нельзя сделать лучше

Если вы уже долгие годы не можете отрастить длинные волосы, несмотря на все старания и массу потраченных денег, есть вероятность, что вам не помогут даже самые современные чудо-средства, пишет doctorpiter.ru

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Для большинства женщин длинные, густые волосы — мечта, на которую не жалко никаких денег. В интернете есть много советов по поводу того, как сделать свои волосы лучше, длиннее, крепче: от рецептов яичных масок до советов по поводу того, в какие дни по лунному календарю подстригать кончики.

Но истина такова: ни народные премудрости, ни дорогостоящие средства по уходу за волосами не могут никак повлиять на состояние ваших волос. Разбираемся вместе со специалистом, почему так может происходить.

Как поясняет врач-трихолог Наталья Щеплева, если ваши волосы от природы не очень густые — то значит, такими они и останутся до конца ваших дней. Более того: даже максимальная длина для каждого человека — своя.

"Как правило, длина волос, структура волоса и цвет заложены генетически. То есть искусственно сделать "другие" волосы не получится. Можно только максимально улучшить свои, данные природой", — поясняет врач.

Поэтому, увы, если у вас изначально не коса как у Рапунцель, есть риск, что никакими ухищрениями отрастить такую вы не сможете.

Другой вопрос, что иногда волосы выглядят не слишком хорошо, плохо растут и ломаются совсем по другим причинам.

Как поясняет трихолог, поводов для выпадения может быть очень много. Они разделены на несколько блоков:

физические факторы — неправильный уход за волосами, частый перегрев от сушки феном, укладки, влияние погодных условий;

системные факторы — хронические заболевания, питание, операции, стресс, перенесенные тяжелые заболевания, беременность.

В любом случае точно установить причину проблемы сможет только врач.

"Определить, почему выпадают волосы, в домашних условиях обычно невозможно. Для этого лучше обратиться к трихологу и пройти специальную диагностику. Без диагноза лечение и выбор средства могут не помочь; иногда состояние даже ухудшается. Поэтому, столкнувшись с описанной проблемой, лучше обратиться к специалисту", — резюмирует Щеплева.

Чтобы снизить вред от того же фена, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не пренебрегайте термозащитой. Во-вторых, определите комфортный для себя температурный режим. Сделать это можно так: направьте струю воздуха на внешнюю сторону кисти руки: если кожу не обжигает, температура подходящая. В процессе сушки перемещайте фен между разными участками головы: это позволит избежать перегрева кожи. Помните: лучше ускорить воздух, чем сделать его горячее.

Кроме того, важно также правильно мыть голову. Не используйте слишком горячую воду, не жалейте шампуня, не втирайте кондиционер в кожу головы и ни в коем случае не ложитесь спать с мокрой головой.

Кстати, для того чтобы понять, есть ли у вас проблема с выпадением волос, можно провести самостоятельно небольшой тест. Возьмите в руку небольшую прядь волос, зажмите ее между пальцами и аккуратно проведите от корней к кончикам. Если волосков осталось меньше 10, то нет поводов для беспокойства. Если больше — пора к трихологу.