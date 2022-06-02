В заросших подмышках и волосах на ногах сегодня уже нет ничего особенного, но чаще женщины все же выбирают эпиляцию и гладкую мягкую кожу. Для этого есть много возможностей, пишет JANA Luxury.

Выбирайте, какой из многочисленных способов подходит именно вам.

Бритье

Kак? Волоски срезаются.

Kак часто? Индивидуально: результат держится 1–4 дня.

Для кого? Подходит всем, независимо от особенностей волос и типа кожи.

Зона? Любые участки тела.

Бритье — доступный и быстрый способ избавиться от нежелательных волос, процедуру можно совместить с принятием душа. Рост волос вследствие бритья не ускоряется, хотя так и может казаться. Дело в том, что волосы на теле остроконечные, так что выросшие вместо сбритых волоски выглядят щетинистыми и особенно сильными просто потому, что более тонкий конец срезан. При бритье есть опасность появления вросших волос, что может вызывать воспаление. Лучший способ избежать этого — регулярно скрабировать кожу, чтобы волосы могли пробиться сквозь ее поверхность.

Поскольку кожа после душа становится мягче, это самый лучший момент для процедуры. Очень важно менять бритвенный станок или лезвия через каждые 5–8 процедур, чтобы не затупились. И хотя может появиться соблазн брить в направлении, противоположном росту волос (ведь так можно сбрить ближе к коже), во избежание повреждений безопаснее делать это по направлению роста волос. Дабы предотвратить повреждения кожи, нужно использовать гель или пену для бритья, потому что они помогают лезвиям более равномерно скользить по коже, тем самым снижают вероятность порезов. Гели и пены также смягчают волосы перед бритьем. После использования вымойте бритвенный станок и высушите его в вертикальном положении — например, в стаканчике.