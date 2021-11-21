"Чудес не бывает": как "уколы красоты" уродуют губы

Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, объясняет, что зона губ — очень хрупкая и чувствительная, богатая сосудами и нервными окончаниями, поэтому после введения филеров всегда велик риск возникновения отеков и покраснений.

"Если иммунитет снижен, велика вероятность обострения хронических заболеваний, в том числе герпеса. Если у вас в анамнезе есть это заболевание, позаботьтесь о профилактике проблемы заранее. Можно провести профилактический курс лечения, посоветовавшись с врачом для подбора индивидуальной подходящей дозировки лекарственного препарата", — советует врач.

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По мнению Марии Колдашовой, врача-косметолога и дерматолога, опасения доктора Перри вполне обоснованы.

"Речь идет о вторичной герпетической инфекции, которая проявляется в случае реактивации вируса герпеса в зоне иннервации того нерва, где были "входные ворота" для первичного заражения", — рассказывает она.

Дерматолог объясняет, что герпес — это вирус, который передается контактным путем, а потому зона красной каймы губ является зоной повышенного риска. По словам врача, проблема может проявиться не только после введения филеров, но и после любых инвазивных процедур, в процессе которых была работа с этой зоной.

"При любых процедурах в области красной каймы губ врач должен спросить у пациента, бывает ли у него герпетическая инфекция и как часто она проявляется. И в случае, если ответ положительный, врач обязательно должен назначить профилактическую противогерпетическую терапию, чтобы в процессе реабилитации не появились высыпания", — говорит врач.

При этом в абсолютном большинстве случаев неблагоприятные последствия после введения филеров будут связаны с некачественным препаратом или нарушением техники его введения, предупреждает Мария Колдашова. Проводить процедуры контурной пластики в непроверенных косметологических клиниках, она не рекомендует.

"Гиалуроновая кислота получается биосинтетическим путем из продуктов жизнедеятельности бактерий, — объясняет дерматолог. — Если филер производства Франции или Швейцарии, мы можем гарантировать, что он был хорошо очищен, но если мы говорим о подделке или непроверенном китайском препарате, закупленном у "серых" поставщиков, то никаких гарантий быть не может. Когда в организм попадает препарат, в котором есть чужеродный генетический материал, организм может отреагировать непредсказуемо".

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Обострение герпеса — не самое страшное последствие контурной пластики губ. Среди других вероятных неблагоприятных последствий врач отмечает миграцию филера и деформацию формы губ. С этими побочными эффектами сталкиваются пациенты, готовые на любые изменения ради соответствия "модным трендам".