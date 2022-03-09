"Цветам не станет лучше, если добавить аспирин или сахар в воду": советы флористов

Тюльпаны, как правило, продаются в срезке. Александр Хабургаев, ведущий программы "Планета Цветов", советует не покупать те букеты, которые стянуты резинкой. Из-за нее портятся стебли и, соответственно, цветы меньше стоят, а бутоны не раскрываются.

Нарциссы отравляют другие цветы

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Букеты из нарциссов считаются бюджетным вариантом покупки, как и тюльпаны. Специалист по флоре Александр Хабургаев предупреждает, что срезанные нарциссы простоят пять или шесть дней, а потом "загнутся и засохнут".

"Есть, конечно, народные советы, типа немного водочки плеснуть в вазу или бросить туда аспирин или сахар, но это все баловство, — считает Александр Хабургаев. — Единственное, что действительно помогает — регулярно менять воду".

Флорист Елена Канаева предупреждает, что нарциссы — очень привередливые. В монобукетах они могут простоять намного дольше, чем по соседству с другими цветами. "Поэтому наличие в сборном букете нарцисса требует особого внимания. Выделяя в воду слизь, он создает токсичную среду для других растений, поэтому воду придется менять каждый день", — говорит Канаева.

Нарциссы можно купить не только срезанные, но и в горшках. Это решение кажется более практичным, потому что им можно дать вторую жизнь на даче. Александр Хабургаев советует дождаться, пока цветы засохнут, а листики станут сухими тростинками. Это значит, что все жизненные силы перетекли в луковицу. Как только погода будет позволять, их необходимо посадить в землю, но так же пышно они цвести уже не будут.

"Все растения, которые продаются в магазинах в канун праздника 8 Марта, разгоняются в парниках и теплицах хитроумными голландскими технологиями с применением всевозможных стимулирующих гормональных препаратов, поэтому они такие пышные и красивые", — объясняет ведущий программы "Планета Цветов".

Кустовые розы можно реанимировать шоковой терапией

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Кустовые розы обойдутся дороже, чем тюльпаны или нарциссы, но букеты с ними получаются более пышными, поэтому их любят. Алина Перцева, директор цветочного магазина, советует брать эквадорские розы. Они могут простоять около двух недель. А меньше всего свежесть сохраняют кенийские цветы, бутоны которых очень прихотливые.

"Розы нужно подрезать каждый день на 1-1,5 см под 45 градусов, листву следует опрыскивать, не попадая на бутон, и следить за тем, чтобы шипы не соприкасались с водой, так как они начнут гнить, — рассказывает об уходе Алина Перцева. — Но все шипы удалять не стоит, напротив, с ними цветы простоят дольше. Нельзя передавливать стебли, лучше сразу избавится от лент и веревок — цветы в вазе должны стоять свободно".

По словам эксперта, если листва начала приобретать коричневый оттенок и стала засыхать, то такой цветок реанимировать вряд ли получится. В случае, если бутоны стали мягкие и опустились, а листва все еще зеленого насыщенного цвета, цветы вернуть к жизни реально. Стебель необходимо подрезать на 10 см, добавить в воду специальную подкормку, которая продается в цветочных магазинах, и поместить их в прохладное место.