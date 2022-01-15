Дешево, вызывающе, не для вас: топ-5 ужасных модных трендов, которым не стоит подражать

В США назвали самые уродливые и неуместные наряды, которые выбирали звезды в течение 2021 года. К ним отнесли топы-бюстгальтеры, полупрозрачные комбинезоны и брюки с заниженной талией, открывающие глазу трусы-стринги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению журналистов New York Post, это выглядело дешево и вызывающе, однако стилисты в разговоре с "Газетой.Ru" отмечают, что знаменитости носят такие наряды не просто так — им нужно привлекать внимание публики.

В США подвели своеобразные модные итоги 2021 года. Таблоид New York Post проанализировал наряды звезд, в которых они появлялись в Instagram,и выделил пять самых ужасных трендов, которые обрели популярность у селебрити.

На первой строчке оказались топы-бюстгальтеры, которые носили it-girls в 1980-х годах и к которым вернулись в 2000-е. Тогда знаменитости пренебрегали рубашками или свитерами и предпочитали выставлять грудь напоказ. Сейчас в блестящем топе-бра на пару размеров меньше необходимого встретила Новый год Кортни Кардашьян, ее подруга Меган Фокс носила бюстгальтер на красные дорожки, а Эмили Ратаковски фланировала так по улицам Нью-Йорка.

К категории антитрендов отнесли и чересчур обтягивающие корсетные топы, из которых грудь буквально выпадает. Они стали вирусными в социальных сетях — благодаря Дуа Липе и Ирине Шейк. Завершают парад оголения вырезы в области декольте. Часто даже самые дорогие топы и лонгсливы выглядели дешевыми и незавершенными из-за множества дырок в неуместных местах — а ходили в них Белла Хадид, Кендалл Дженнер, и Кейт Хадсон. Помимо откровенных топов в моду опять вошел так называемый "китовый хвост" — Y-образный пояс трусов-стрингов, который виден выше линии талии брюк или юбки с низкой посадкой и по форме действительно напоминает хвост кита. Модный тренд 2000-х настолько хорошо прижился в 2021-м, что видео с ним набрали больше 50 млн просмотров на TikTok.

Амбассадорами "китовых хвостов" можно назвать Хейли Бибер, Ким Кардашьян и новую возлюбленную ее бывшего мужа Канье Уэста — американскую актрису Джулию Фокс. Облегающие полупрозрачные комбинезоны, которые стали популярны в 2004 году после выхода клипа Бритни Спирс Toxic, также вернулись на страницы соцсетей и в гардероб звезд — например, в таком выходила Кайли Дженнер.

В New York Post осудили этот выбор звезд — открытые топы, обтягивающие корсеты и высокие трусы-стринги в сочетании с брюками с низкой посадкой назвали неуместными и вызывающими. Но стилист Руслан Егиянц объясняет их появление тем, что знаменитостям необходимо постоянно привлекать внимание к себе, а вызывающая одежда — это легкий и быстрый способ это сделать.