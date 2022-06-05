Дочки-матери: что надо знать об уходе за кожей лица в разном возрасте?

Для каждой женщины забота о себе и коже лица важна круглый год. Правда, часто сделать это не удается, кроме того, это делают неправильно, поэтому надо больше внимания уделять выбору косметики и позаботиться о должном уходе за лицом.

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Какую косметику нужно выбирать матери в возрасте старше 60 лет и дочери, достигшей 30-летия, чем пользоваться летом и как правильно использовать ухаживающую косметику, объясняют косметолог Лаура Вилманиете и фармацевт Зане Мелберга.

"Во время пандемии и жестких ограничений доступность косметологических услуг была ограничена, и зачастую женщины отодвигали на второй план привычные ритуалы ухода за лицом, так как важнее было защитить себя и близких от заболевания Covid-19. Сейчас можно наблюдать, что женщины вновь активно начинают заниматься тщательным и регулярным уходом за лицом. К сожалению, приходится констатировать, что длительные ограничения в уходе за кожей лица не остались без последствий, например, усиление акне, морщины, и женщинам приходится их решать. Важно понимать, что уход за кожей лица — не разовое мероприятие. Это — часть повседневной жизни независимо от возраста", — объясняет косметолог.

Уход за кожей в соответствии с возрастом

Первые признаки старения — мелкие морщинки — появляются уже в 30-летнем возрасте и с годами становятся все более выраженными. Также со временем образуются пигментные пятна, кожа теряет эластичность и становится более бледной. У женщин старше 60 лет эти признаки старения усиливаются.

Каждая женщина и кожа ее лица стареют по-разному, что означает также индивидуальный подход к ритуалу ухода за лицом и выбору средств для этого. В продуктах, предназначенных для женщин старшего возраста, больше дозировка и состав активных веществ. И если мамы будут делиться средствами для ухода с дочерями, вероятно, они им не помогут и не дадут желательного эффекта. Использование неправильных средств для ухода за лицом может также привести к повышенной чувствительности кожи, вызвать раздражение, покраснение и другие аллергические реакции.

На какие ингредиенты в составе крема следует обращать внимание:

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и выравнивает мелкие морщинки. Она также улучшает эластичность кожи и уменьшает образование покраснения.

Ретинол уменьшает образование морщин и улучшает цвет кожи. Он также регулирует жирность кожи и уменьшает образование новых высыпаний.

Керамиды замедляют процессы старения кожи и восстанавливают естественный защитный барьер кожи. Такой крем также хорошо увлажняет кожу лица.

Глицерин смягчает и увлажняет кожу. Он особенно подойдет женщинам с экземой и выраженной сухостью кожи лица.

Масло семян жожоба смягчает и восстанавливает кожу, что важно для женщин, страдающих розацеа или имеющих заметные расширенные сосуды на лице.

Экстракт алоэ увлажняет и смягчает кожу, а также улучшает эластичность кожи. Летом такой крем рекомендуется наносить после приема солнечных ванн, чтобы охладить кожу и уменьшить риск образования ожога.

Ниацинамид выравнивает неравномерный оттенок кожи и защищает от воспалений, например, от образования акне. К тому же он пригодится и тогда, когда необходимо уменьшить последствия розацеа, например, выраженное покраснение.

Очищение кожи лица

Foto: Shutterstock

Средства, используемые для очищения кожи лица, нужно подбирать в соответствии с конкретным типом кожи лица, а не с возрастом. Летом следует продолжать применение мицеллярной воды или специального молочка, чтобы снять декоративную косметику и не закупорить поры. Затем очищение надо продолжить с помощью теплой воды и какого-нибудь очищающего средства, которое может быть в виде молочка, масла или геля. В состав очищающей косметики обычно входят активные вещества, уменьшающие проблемы конкретной кожи лица, различные растительные экстракты, например, ромашка, алоэ, чайное дерево, черный чай или чайный гриб. Специалист напоминает также, что женщинам с сухой кожей лица во время летнего сезона не обязательно переходить от привычных жирных очищающих средств к продуктам более жидкой консистенции.

Увлажнение кожи лица

Этот шаг ухода должен входить в ежедневный ритуал каждой женщины независимо от возраста или типа кожи лица. Увлажняющие средства каждой женщине следует подбирать в соответствии со своим типом кожи. Специалист советует не бояться увлажнять и жирную кожу лица. Для такого типа кожи во время летнего сезона более подходящими станут увлажняющие кремы с более жидкой консистенцией или флюиды, в то время как для женщин с сухим типом кожи лучше подойдут кремы более густой консистенции или серумы.

Во время летнего сезона удобно пользоваться распыляемой минеральной водой, которая не только увлажняет кожу лица, но и освежает. В состав увлажняющих косметических продуктов чаще всего входят гиалуроновая кислота или алоэ. Увлажнение кожи лица следует проводить утром за 10–20 минут до нанесения солнцезащитного крема, а также вечером.

Уход за кожей вокруг глаз

Foto: Shutterstock

После 30 лет рекомендуется пользоваться специальными увлажняющими кремами для кожи вокруг глаз, для уменьшения образования морщинок. Между тем женщинам старшего возраста надо пользоваться специальными кремами, гелями или флюидами более густой консистенции, предусмотренными для решения конкретных проблем кожи вокруг глаз. Женщинам с выраженными проблемами в районе кожи вокруг глаз, например, отеками или темными кругами, лучше подойдут серумы с наконечником в виде ролика, которые охлаждают и уменьшают дискомфорт. Есть также кремы, предназначенные как для кожи лица, так и для кожи вокруг глаз, но это обязательно должно быть указано на упаковке. Выбирать эти кремы нужно с учетом конкретного типа кожи.

Защита от солнца

Независимо от возраста, типа кожи и сезона важно использование солнцезащитного крема. Если не защищать кожу от солнца, она может обгореть, будут быстрее образовываться морщинки и пигментные пятна, а также увеличится риск заболевания раком кожи. Летом особое внимание следует обращать на то, чтобы SPF-фактор был как можно выше. Чем выше показатель, тем больше защита от солнца. Например, крем с SPF-фактором 15 обеспечивает защиту от солнца от 80% до 90%, в свою очередь SPF 50 дает защиту 98,3%. Чтобы летом защита была как можно лучше, рекомендуется пользоваться кремом с показателем SPF выше 30. Сейчас доступны различные солнцезащитные кремы, в состав которых входят и увлажняющие вещества, а также вещества, замедляющие процессы старения. Есть и повседневные кремы, в состав которых добавлен SPF. Эти кремы могут быть как прозрачными, так и тональными, помогающими маскировать несовершенства кожи лица, например, покраснения или прыщи.

Забота изнутри

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"Как мамам, так и дочерям важно ухаживать за кожей лица, однако нельзя забывать, что забота начинается изнутри. С приближением летнего сезона каждой женщине независимо от возраста важно позаботиться об употреблении достаточного количества жидкости, так как она способствует процессам регенерации и увлажняет кожу изнутри", — объясняет фармацевт.

Ежедневно дополнительно рекомендуется принимать витамины и минеральные вещества, которые помогут поддерживать здоровье кожи, например:

Витамин A — один из жирорастворимых витаминов, который заботится о нормальном состоянии кожи.

Витамин Е способствует защите клеток кожи от оксидативного стресса.

Биотин помогает поддерживать здоровье волос и кожи.

Цинк и селен помогают поддерживать здоровье кожи и волос, а также способствуют защите клеток от оксидативного стресса.

Медь помогает поддерживать нормальную пигментацию волос и кожи.

Масло примулы вечерней помогает поддерживать гормональный баланс и здоровье кожи, так как способствует процессам увлажнения кожи и помогает защищать ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Витамин С обеспечивает нормальную выработку коллагена, необходимого для функционирования кожи, зубов, кровеносных сосудов. Он также способствует защите клеток от оксидативного стресса. Коллаген дополнительно можно получить как в виде порошка, так и в жидкой форме.

Женщинам в возрасте дополнительно рекомендуется принимать комплекс витаминов, в составе которого есть льняное масло, экстракт сои и магний, уменьшающие проявления менопаузы, например приливы жара и перепады настроения.