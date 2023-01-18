В год выпускается 24 миллиарда пар обуви: от долларовых флип-флопов до кроссовок Канье Уэста за два миллиона. Снизить последствия людской ненасытности пытаются новыми технологиями: в ходу — виртуальная обувь и "вечные" пары, которые по выслуге перерабатываются в новые. Музей истории медицины им. Страдиня рассказывает историю развития спортивной обуви — от символа простоты и комфорта до объекта культа — и показывает уникальные экземпляры "адидасов", "найков", "джорданов" и нишевых брендов от звезд и тайных коллекционеров.

"Фрики", "гики", "геймеры", "фичи", "фейки", "хайп" — в пояснительных табличках к экспонатам выставки смело используется язык тинейджеров, для которых кроссовки, они же "сникерсы" (от англ. sneakers) — больше, чем обувь. Для удержания внимания нечитающего поколения подобраны особые шрифты и отбивка абзацев, динамические экспонаты и многочисленные видео, порой весьма смелого содержания. Например, от эстонского рэпера Томми Кэша, создавшего в коллаборации с Adidas самые длинные кроссовки в мире — метровые черные и белые Superstar есть среди экспонатов (см. главное фото).

Исторический раздел выставки стартует с "кроссовок Ули", легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой — обувь 58-го размера специально для звезды 80-х шили на французском заводе Adidas. Соперники на площадке знали, что единственный шанс остановить этот "танк" — прыгнуть всем весом на пальцы. Доказательство того, как нелегко давались победы — кровь Ули внутри носков.

Символом моды и дефицита времен Советского союза стали кроссовки "адидас" — после Олимпиады-80 страну охватила адидасомания. Вслух она чаще выливалась в поговорки, самая приличная из которых: "сегодня носит "Адидас", а завтра родину продаст".