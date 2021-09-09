Есть такое заболевание. Зачем люди превращают себя в "пришельцев" и чем это чревато

В Instagram набирает популярность новый тренд в области красоты — гипертрофированное увеличение скул и губ при помощи филлеров, придающее человеку сходство с инопланетным существом из кино. Однако пластические хирурги и косметологи предупреждают о негативных последствиях злоупотребления инъекциями и призывают коллег остановить "эпидемию пришельцев". Специалисты уверены: нормальные врачи на такие процедуры соглашаться не будут.

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На Западе распространяется тренд на "инопланетные черты" среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Одним из трендсеттеров стала украинская модель Анастасия Покрещук: как пишет издание Daily Star, обладательница "самых больших щек в мире" не жалеет денег на филлеры и ботокс, которые вкалывает себе сама без помощи специалистов. В результате ее скулы становятся гипертрофированно высокими, губы — нереально пухлыми, а щеки — экстремально впалыми.

Уход от реальности или норма жизни

Виновны в желании уйти как можно дальше от естественности социальные сети, несущие искаженные стандарты красоты, считает пластический хирург Рикардо Фрати.

"Люди слишком много времени проводят в социальных сетях, вдохновляются звездами и блогерами и начинают экспериментировать. Пациенты работают со своим лицом до тех пор, пока оно не становится "экстремально красивым", — говорит Рикардо Фрати.

"Я бы точно не назвала это трендом. Есть такое психическое заболевание — дисморфофобия, — и оно проявляется в искаженном восприятии себя, — считает врач-дерматолог, косметолог Мария Колдашова. — И есть отдельная группа пациентов, которая ищет подобные услуги. Нормальные врачи не идут на поводу у таких пациентов, хотя бы потому, что людям с психологическими диагнозами противопоказаны инъекционные процедуры", .

Но есть и так называемая "серая ниша": это подпольный рынок препаратов для инъекций и курсы косметологов, в том числе дистанционные. "Люди имеют возможность что-то купить и что-то себе вколоть. При этом мало кто понимает, что последствия могут быть фатальными для здоровья, — отмечает Колдашова.

Пороховая бочка

На Западе врачи выражают беспокойство набирающей популярность практикой. Руководитель клиники пластической хирургии в Лондоне доктор Стивен Харрис, например, считает, что бездумное применение филлеров становится "новой нормой".

"Некоторые пластические хирурги готовы выполнить подобное преображение. Но не все понимают, что перед тем, как начать, важно провести полное обследование пациента, в том числе убедиться в его психологическом здоровье", — соглашается с ним Рикардо Фрати.

"И врачи, и пациенты порой не видят и не понимают того, что делают. Это приводит к подобным "эпидемиям". Задача врачей — понять причины этого тренда и как можно быстрее его остановить", — заключает доктор Харрис.

Врачи предупреждают: злоупотребление филлерами чревато нарушением кровообращения и инфекционными процессами.

"Красота ненадолго, — определила "тренд" врач-дерматолог Анна Сафонова. — Это "пороховая бочка", которая скоро рванет. На лице попросту нет "креплений", чтобы удержать эти массы".

Работа пластических хирургов должна быть направлена на создание эстетической красоты, считают специалисты.

"Вводя огромные объемы гиалуроновой кислоты в мягкие ткани и создавая ужасные формы, недобросовестные хирурги и косметологи просто зарабатывают деньги на не совсем здоровых людях. Изуродовать человека намного проще, чем сделать красивым. Идти на поводу у пациентов с такими желаниями — это большой грех для доктора", — говорит пластический хирург Отари Гогиберидзе.

В сторону естественности

Foto: PantherMedia/Scanpix

Врачи надеются, что тренд на "инопланетные черты" не станет массовым. Тем более, что в последние годы вектор сместился в сторону максимальной естественности результатов. Люди в целом по-прежнему хотят избавиться от недостатков своей внешности и признаков старения, однако не стремятся радикально меняться.

"Сегодня запросы от пациентов начинаются со слов "незаметно", "максимально естественно", "я хочу остаться собой и не потерять свою индивидуальность", — обращает внимание пластический хирург Екатерина Лонская.

Еще одна явная тенденция — активное взаимодействие пластических хирургов и косметологов. На сегодняшний день появилось огромное количество аппаратных методик, работающих на стыке хирургии и косметологии.

Большим спросом пользуются операции с минимальной травматичностью и быстрой реабилитацией.

"Мы не предлагаем пациенту единственное верное решение — мы даем ему набор альтернатив, из которых он может выбирать ту, что больше всего подходит ему и удовлетворяет его эстетические запросы", — добавляет Екатерина Лонская.

С появлением большого количества клиник изменилась и стоимость операций. Времена, когда пластика была прерогативой состоятельных людей, остались в прошлом, уверен пластический хирург Алексей Анисимов.

Однако он предупреждает, что слишком низкие цены должны быть поводом насторожиться: "Не стоит доверять клиникам, которые сильно демпингуют или же предлагают сделать грудь и бонусом — блефаропластику. Качественная работа и хорошие материалы не могут стоить дешево".