Это тренд. Женщины отказались от окрашивания седых волос

Женщины массово отказались от окрашивания седых волос, перестали посещать салоны красоты и запустили новый тренд. Такие результаты исследования, проведенного экспертами косметического бренда Wella, публикует Daily Star.

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В опросе приняли участие 1000 женщин в возрасте от 30 лет. Выяснилось, что каждая пятая респондентка помнит момент, как ее мать негативно отреагировала на появление у себя седых прядей.

Кроме того, в ходе эксперимента выяснилось, что 17 процентов не переживают по поводу седины, а 57 процентов считают, что седые волосы вернулись в моду. При этом 43 процента участниц заявили, что возрастные изменения не определяют их как личность, а 41 процент опрошенных подчеркнули, что с возрастом у женщин пропадает необходимость следить за внешним видом. Кроме того, каждая пятая женщина отметила, что появление седины — это "новая захватывающая глава" в их жизни.

Психолог Кэролин Мэйр, участвовавшая в проведении исследования, объяснила, что до недавнего времени индустрия красоты рекламировала миф о вечной молодости, называя свои продукты антивозрастными, регенерирующими и борющимися с другими естественными изменениями организма. По ее словам, это способствовало возникновению страха перед старением, а также ощущения, что женщинам необходимо с ним бороться.

"В настоящее время женщины чаще принимают свою природную седину, чем предыдущее поколение. Многим из них натуральные седые волосы придают сил и уверенности в себе", — заключила Мэйр.