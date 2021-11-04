Это тренд. Женщины отказались от окрашивания седых волос
Foto: Shutterstock

Женщины массово отказались от окрашивания седых волос, перестали посещать салоны красоты и запустили новый тренд. Такие результаты исследования, проведенного экспертами косметического бренда Wella, публикует Daily Star.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В опросе приняли участие 1000 женщин в возрасте от 30 лет. Выяснилось, что каждая пятая респондентка помнит момент, как ее мать негативно отреагировала на появление у себя седых прядей.

Кроме того, в ходе эксперимента выяснилось, что 17 процентов не переживают по поводу седины, а 57 процентов считают, что седые волосы вернулись в моду. При этом 43 процента участниц заявили, что возрастные изменения не определяют их как личность, а 41 процент опрошенных подчеркнули, что с возрастом у женщин пропадает необходимость следить за внешним видом. Кроме того, каждая пятая женщина отметила, что появление седины — это "новая захватывающая глава" в их жизни.

Психолог Кэролин Мэйр, участвовавшая в проведении исследования, объяснила, что до недавнего времени индустрия красоты рекламировала миф о вечной молодости, называя свои продукты антивозрастными, регенерирующими и борющимися с другими естественными изменениями организма. По ее словам, это способствовало возникновению страха перед старением, а также ощущения, что женщинам необходимо с ним бороться.

"В настоящее время женщины чаще принимают свою природную седину, чем предыдущее поколение. Многим из них натуральные седые волосы придают сил и уверенности в себе", — заключила Мэйр.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Женская красота Тренды
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость