ФОТО: Четвертый день Рижской недели моды: ночное белье и сила красного

В четвертый день осенней сессии Рижской недели моды (Riga Fashion Week, RFW) зрители имели возможность увидеть коллекции четырех брендов на главной площадке Hanzas Peron - Selina Keer, Collected Story, Diana Arno и Amoralle. Предлагаем посмотреть на самые яркие моменты.

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Эта сессия Рижской недели моды посвящена осознанной и этичной моде. Как дизайнерам четвертого дня удалось раскрыть этот мотив в своих коллекциях, смотрите в наших галереях.

Selina Keer

Collected Story

Diana Arno

Amoralle