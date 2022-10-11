ФОТО: Четвертый день Рижской недели моды: ночное белье и сила красного

В четвертый день осенней сессии Рижской недели моды (Riga Fashion Week, RFW) зрители имели возможность увидеть коллекции четырех брендов на главной площадке Hanzas Peron - Selina Keer, Collected Story, Diana Arno и Amoralle. Предлагаем посмотреть на самые яркие моменты.
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Эта сессия Рижской недели моды посвящена осознанной и этичной моде. Как дизайнерам четвертого дня удалось раскрыть этот мотив в своих коллекциях, смотрите в наших галереях.
Selina Keer
Collected Story
Diana Arno
Amoralle
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