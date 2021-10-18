ФОТО: Кокошники, свадебная романтика и яркие дебюты. Что показали на Рижской неделе моды
Foto: Publicitātes foto

Во время осенней сессии Riga Fashion Week, которая прошла с 12 по 16 октября, были представлены коллекции ведущих дизайнеров Латвии.

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Впервые за историю Недели моды все показы с главного подиума столицы прошли не только в оффлайн, но и онлайн формате.

Коллаборации молодых латвийских дизайнеров, живые шоу в гибридном формате на новой площадке — Atta Centre, тематические презентации — любителям моды было чем себя развлечь в период Недели моды.

В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции показали Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость модной сессии — эстонская марка Diana Arno. Детская мода была представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.

Отдельного внимания заслуживали тематические презентации брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырех латвийских марок текстиля и аксессуаров — Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože.

Что показали латвийские бренды — смотрим в фотогалерее.

Amoralle



Nolo



Iveta Vecmane



Diana Arno



Natālija Jansone



Volga Vintage



Selina Keer



Katya Katya London



Collected Story



Aristocrat Kids



Tiny Bunny



Rock and Mouse



Saint Key



Gummo



Cinnamon Concept, Una Berzina, Vaskala, Valdis Brože



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Amoralle Nolo RFW Riga Fashion Week Рижская неделя моды
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