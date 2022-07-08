ФОТО. Королева свадебных платьев: как 73-летней Вере Вонг удается выглядеть на 30?

Первый вопрос, который возникает при взгляде на 73-летнюю законодательницу свадебной моды, — как ей удается оставаться в такой великолепной форме?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вера Вонг выглядела потрясающе всегда. Но в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, она стала звездой соцсетей и новоявленным секс-символом. Все началось с твита одного из пользователей сети — фото дизайнера с подписью: "This bitch Vera Wang is 70?!" Вера не только не оскорбилась на "сучку", но и репостнула запись себе на страницу с ответом: "Проверено: правда". Публикация стала вирусной, ее не обсудил разве что ленивый. На фоне этого количество подписчиков на странице Веры в инстаграме сильно возросло. Одна из поклонниц дизайнера задала ей в комментариях вопрос о том, как же добиться такой формы. Вера снова не оставила вопрос без ответа: "Работа, сон, спорт, горячая ванна при свечах, коктейль с водкой, немного солнца".

Недавно Вера Вонг с размахом отпраздновала 73-летие. Она устроила вечеринку в "розовом" цвете, где подавали просекко ее собственного бренда.

Знаменитый дизайнер появилась на вечеринке в розовом комплекте с мини-шортами, в туфлях на высокой платформе и каблуках и бриллиантовой диадеме. Свой наряд она дополнила кольцами с розовыми камнями и даже добавила пару розовых прядей к своей прическе.

Но гостей и поклонников поразил не только ее безупречный вкус, который и принес ей успех сначала в свадебной моде, а потом и в сфере вечерних нарядов, но и идеальная фигура модельера.

Вера отлично провела время с друзьями, они пели в караоке, пили просекко и наслаждались огромным тортом с серебристой глазурью, украшенный гирляндой розовых роз.

На днях ее ждал еще один приятный сюрприз, вышла серия кукол Барби в образах от Веры Вонг и одна кукла, изображающая ее саму.

"Барби в моем собственном подобии — это то, чего я никогда не могла себе представить", — призналась дизайнер, чьи платья уже стали синонимом слова "свадьба". Сотни невест выходили замуж в платьях ее авторства, и среди них было немало знаменитостей.

Свадебные платья Vera Wang выбирали Иванка Трамп, Виктория Бeкхэм, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Тина Кунаки, Челси Клинтон, Мэрайя Кэри и многие другие, а теперь в ее нарядах, которые отличаются женственным кроем и струящимся дизайном, селебрити выходят и на красные дорожки.