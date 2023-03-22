ФОТО: Мода сошла с ума. Тренд на вещи, которые невозможно носить

Любители моды постоянно ищут что-то новое — а дизайнеры из года в год преувеличивают и создают моду, которая граничит с безумием и имеет мало общего с одеждой, которую можно носить. Вот подборка модных изделий на сезон осень/зима 2023 — от тапочек в форме лягушки до платьев, которые меняют цвет на свету.

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Foto: Vida Press

Американский бренд Collina Strada во время показа "Пожалуйста, не ешьте моих друзей" превратил моделей в модных животных . В масках дельфинов, собак и других животных они лаяли, ползали, мурлыкали и фыркали. Дизайнер объяснил свое решение "первобытной природой человека": "Нужно почитать своего внутреннего пони — счастливого и игривого; и свою внутреннюю рабочую лошадку — надежную, практичную и выносливую".

Foto: Vida Press

Бренд Puppets and Puppets славится своими необычными коллекциями костюмов. На этот раз в осенне-зимней коллекции — бюстгальтер с жареной яичницей. У изделия есть и веганская версия — с розами.

Foto: Vida Press

Наряды бренда Heliot Emil буквально отожгли на Неделе моды в Париже. Модель, одетый в черное, загорелся настоящим огнем, чтобы продемонстрировать изобретение огнестойкой ткани. Во время показа никто не пострадал!

Foto: Vida Press

На показе турецкого бренда Dilara Findikoglu царил воинственный настрой — модели демонстрировали обтягивающие фигуру наряды с корсетами и чокерами. Образ, завершивший показ — платье, украшенное старинными ножами для масла. Дизайнер объяснила журналу Vogue, что концепция платья основана на идее реинкарнации французской героини Жанны д’Арк после сожжения на костре, а платье — это одновременно и доспехи, и оружие: "Она возвращается, чтобы отомстить!"

Foto: Vida Press

Дизайнер ирландского происхождения Симон Роша вдохновилась кельтским праздником урожая Лугхнасад и превратила показ мод в языческий ритуал, где нежные кружевные, кринолиновые платья набиты сеном или сделаны целиком из высушенной травы.

Foto: Vida Press

Дизайнеры бренда Coperni в очередной раз стали главными новаторами недели моды. В прошлом году платье бренда появилось на свет из баллончика краски, в этом году их моделями стали собаки-роботы.

Foto: Vida Press

Креативный директор JW Anderson Джонатан Андерсон позаботился о повышении уровня серотонина. Он представил совместный проект с брендом непромокаемой одежды Wellipets из Великобритании — зеленые, желтые или синие тапочки с лягушачьими мордочками.

Foto: Vida Press

Создатели бренда Sunnei Лорис Месина и Саймон Риццо при помощи листовок предупредили аудиторию о том, что их участие в показе будет необходимо. Модели демонстрировали наряды, падая спиной к зрителям как в игре на доверие и проносились прямо над головами толпы. Моделями были сотрудники бренда, которые таким образом еще раз показали концепцию бренда — главная команда поддержки Sunnei — сами зрители.

Foto: Vida Press

Сьюзан Фанг — одна из самых интересных молодых дизайнеров Китая. Как и многие, Фанг черпает вдохновение из природы. Локацию показа украшали засушенные цветы, а костюмы демонстрировали не только визуальное, но и ароматическое удовольствие. В некоторые из платьев были вплетены спреи с ароматом розы — технологию разработал отец дизайнера, который владеет фабрикой, производящей оборудование для Шанхайской пожарной охраны.

Foto: Vida Press

Дизайнер Anrealage Кунихико Моринагаи экспериментировал со зрением и восприятием аудитории. Модели коллекции осень/зима 2023 года были одеты в почти одинаковую белую одежду, которая при помощи сканера ультрафиолетового света меняла цвета и узоры. Обещано, что одежда также будет менять цвет в зависимости от погоды и времени года!