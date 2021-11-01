Фото. Назад в будущее: в моду возвращаются тренды 2000-х

Редакторы модного портала Who What Wear проанализировали современные тренды и перечислили предметы гардероба из 2000-х, которые вновь обрели актуальность в 2021 году.

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Стилисты заявили, что в моду вернулись джинсы с низкой посадкой. По их словам, эта одежда стала трендовой благодаря поколению Z. Кроме того, эксперты назвали зеленый главным цветом нового сезона и порекомендовали совмещать в образе сразу несколько вещей указанного оттенка.

Помимо этого, редакторы посоветовали читателям приобрести пару ковбойских сапог. Они заверили, что подобная обувь — отличная инвестиция, поскольку она регулярно возвращается в моду.

Foto: Pixabay.com

Также в 2021 году новую волну популярности получили ретропринты в виде геометрических форм, завитков и цветочных узоров.

Кроме того, опять стали трендовыми капроновые колготки с необычными узорами. В подборку также попали резиновые и кожаные сабо и джинсовые куртки различного кроя.