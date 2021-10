ФОТО: Объявлены победители ежегодной национальной премии в области моды

12 октября в центре цифрового искусства "Digital Art House" состоялась 16 церемония вручения национальной премии в области моды за 2020 год.

Ежегодно Балтийская федерация моды вместе с экспертами фэшн-индустрии определяют лучших в своей области специалистов. В рамках церемонии были объявлены победители в 10 номинациях.

Награду "Дебют года" получила бренд "For lovers and trees", созданный двумя дизайнерами, неравнодушными к природе — Агнесой и Кристине. "Самым креативным модным показом" была признан показ на улицах Риги от латвийского дизайнера Агнесы Нарницкой (марка "One Wolf").

Минувший год стал толчком для развития цифровой отрасли, к числу номинаций добавилась позиция "За лучшую дигитальную презентацию", в которой одержал победу Reinis Krūmiņš с цифровым показом "Все видимое начинается с невидимого".

Статуэтку за "Лучшее мультимедийное оформление модного показа" забрал стилист и основатель марки Volga Vintage Сергей Хатанзейский.

В свою очередь латвийский бренд одежды в сегменте demi-couture Iveta Vecmane получил приз за "Лучший имидж рекламной кампании года", а также — подарок от партнеров проекта Samsung — наручные часы Galaxy Watch 4.

Победителем в номинации "Лучший дизайнер украшений" члены жюри единолично отметили бренд Maija Vītola. "Когда я вырезаю материал вручную, мне кажется, что материал рассказывает свою собственную историю, позволяя создавать работы, которые являются уникальными скульптурными изображениями моего мира. Украшения становятся связующим звеном между восприятием самого мира и человеком", — рассказывает дизайнер бренда Майя Витола.

Не оставляя без внимания вопросы этики и экологии, одна из номинаций Премии ориентирована на ответственный подход к созданию коллекций одежды — "Лучший проект устойчивой моды". Победителем стала Байба Ладига-Кобаяси, бренд Baiba Ladiga. Дизайнер работает с натуральными материалами, уделяет особое внимание качеству и следует принципу безотходной моды.

"Самая оригинальная обложка журнала" у современного журнала о моде и искусстве "Jezga". Между тем, в номинации "Самая востребованная модель RFW за 2020 год" члены жюри выделили сразу двух девушек из модельного агентства "Vacatio" — Синдия Шулце и Аманда Крузе. Последний, но не по значимости приз "За вклад в развитие модной индустрии" вручала Елена Страхова, президент Балтийской Федерации моды. Победителем в номинации стала художница-модельер и автор книги "Пятьдесят лет в Рижской моде" Аснате Смелтере.

В этом году премии вручали: певец и композитор Маркус Рива, певица Саманта Тина, главный редактор изданий "Lilit" и "Lilit Look" Кристине Рудзинска, главный редактор изданий "L’Officiel Baltic" и "LIFE" Лига Земтуре, директор по маркетингу радиостанции "EHR" Светлана Коваль и бренд-менеджер "EHR Русские хиты" Елена Грицук, инфлюенсеры Анете Озолиня и Эвелина Паркере, фотограф Микс Ужанс, маркетолог Никс Янсонс, а также президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Этой осенью RIGA FASHION WEEK проходит с 12 по 16 октября. Следите за новостями RFW в социальных сетях Facebook, Instagram и на www.rfw.lv