ФОТО. Рижская неделя моды, день четвертый - купальники и яркие принты

В четвертый день Рижской недели моды свои коллекции представили бренды Saint Key и QooQoo.
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Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW — цифровая мода. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на странице Riga Fashion Week.
В четвертый день свои коллекции показали бренды Saint Key и QooQoo.
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TagsRFW Riga Fashion Week Рижская неделя моды
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