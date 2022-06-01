ФОТО. Рижская неделя моды, день четвертый - купальники и яркие принты
Foto: Toms Norde

В четвертый день Рижской недели моды свои коллекции представили бренды Saint Key и QooQoo.

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Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW — цифровая мода. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на странице Riga Fashion Week.

В четвертый день свои коллекции показали бренды Saint Key и QooQoo.

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