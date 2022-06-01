ФОТО: Рижская неделя моды, день пятый - романтические свадебные платья и украшения из стекла

Рижская неделя моды приближается к своему апогею. В пятый день свои новые коллекции показали бренды Iveta Vecmane, Verba by Anna Faninga, а также Amelii и Dobrzanska.

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Создатели коллекций Iveta Vecmane и Verba by Anna Faninga объединились в общую презентацию украшений из серебра и красного органического стекла.

Бренд Amelii представил новую коллекцию свадебных нарядов.

А завершила пятый день недели моды смелая коллекция бренда Dobrzanska.

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW — цифровая мода. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на странице Riga Fashion Week.