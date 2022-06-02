ФОТО: Рижская неделя моды, день шестой - элегантность и традиции Востока

1 июня профессионалы и любители модной индустрии смогли увидеть сразу четыре показа - свои коллекции представили бренды Anna Led, Ivo Nikkolo, Moel Bosh и Selina Keer.

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Латвийский бренд Anna Led в своей коллекции объединил традиции и актуальные тенденции. В целом он остается верным своему почерку - натуральные ткани, ненавязчивый шик и акцент на детали.

Эстонский бренд Ivo Nikkolo давно известен в нашей стране, но в прошлом году в нем появилась новая команда дизайнеров. Результат - на подиуме.

Модный бренд Moel Bosh из Узбекистана стал открытием нынешней недели моды, представив яркую коллекцию с узнаваемыми восточными мотивами и доказав, что традиции прекрасно уживаются с актуальными направлениями моды.

Завершил шестой день показ Selina Keer, отличительной чертой коллекции бренда стал элегантный минимализм.