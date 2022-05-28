ФОТО: Рижская неделя моды открылась первым в Балтии виртуальным показом

27 мая в торговом центре Spice впервые в Балтии прошел виртуальный показ коллекции одежды, созданной украинскими 3D-модельерами и студентами Pushka School в сотрудничестве с латвийскими специалистами компании Bad Frogs. Этим необычным показом открылась 34-я сессия Рижской недели моды.

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В основе драматургии показа, прошедшего в виртуальном пшеничном поле под открытым небом, — мир в Украине. Гости презентации словно переместились в будущее и смогли вблизи разглядеть детали нарядов. Продолжением презентации стала выставка 3D-коллекции.

"Многие студенты Pushka School были вынуждены покинуть свою родину и сейчас каждый находится в разных уголках Европы. Каждый из них хочет вернуться домой, поэтому идея коллекции обращена к украинским корням. Все работы, выставленные в рамках шоу, можно приобрести на мировой платформе DRESSX, а так же в NFT-формате на Support UA Gallery. Деньги от проданных работ будут отправлены на помощь украинской армии" — говорит руководитель Pushka School Ирина Красильникова.

Показы можно увидеть также 28 и 29 мая в торговом центре Spice с 12 до 17 часов.

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии проходят с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотив RFW — цифровая мода.

"Модная индустрия постоянно развивается и предлагает все более неожиданные направления. Самое интересное из них за последнее время — создание виртуальных костюмов, которые можно примерить на себя, просто нажав несколько кнопок мобильного телефона. Еще полгода назад нам казалось, что дигитальные коллекции — это далекое будущее, но уже сейчас — это то, что доступно каждому. К этому мы и хотим привлечь внимание", — говорит президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на странице Riga Fashion Week.