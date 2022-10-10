ФОТО: Стартовала осенняя сессия Рижской недели моды
Foto: Mark Litvyakov

7 октября стартовала осенняя сессия Рижской недели моды. Ее открыли показы коллекция брендов QooQoo, One Wolf, Anna Led.

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В неделе моды участвуют более 20 дизайнеров - как местных, так и зарубежных. Несколькими брендами представлена мода для детей.

Как прошли первые показы, смотрите в галереях.

"Qooqoo":

"One Wolf":

"Unattached"

"Szczygiel-"

"Volga Vintage"

"Anna Led"

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