ФОТО: Стартовала осенняя сессия Рижской недели моды

7 октября стартовала осенняя сессия Рижской недели моды. Ее открыли показы коллекция брендов QooQoo, One Wolf, Anna Led.
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В неделе моды участвуют более 20 дизайнеров - как местных, так и зарубежных. Несколькими брендами представлена мода для детей.
Как прошли первые показы, смотрите в галереях.
"Qooqoo":
"One Wolf":
"Unattached"
"Szczygiel-"
"Volga Vintage"
"Anna Led"
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