ФОТО: Третий день осенней сессии Рижской недели моды: детская мода

В рамках Рижской недели моды (Riga Fashion Week, RFW) уже стали традицией показы детской моды, чтобы дети и их родители смогли ознакомиться с самыми новыми и модными тенденциями.

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На сессии 35-й RFW свои коллекции представили латвийские бренды Paade Mode, Tiny Bunny и Rock and Mouse, а также гость из Литвы - бренд Julija Dremiene. Как прошли показы, смотрите в нашей галерее.

Paade Mode

Julija Dremiene

Tiny Bunny

Rock and Mouse