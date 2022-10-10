ФОТО: Третий день осенней сессии Рижской недели моды: детская мода

В рамках Рижской недели моды (Riga Fashion Week, RFW) уже стали традицией показы детской моды, чтобы дети и их родители смогли ознакомиться с самыми новыми и модными тенденциями.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На сессии 35-й RFW свои коллекции представили латвийские бренды Paade Mode, Tiny Bunny и Rock and Mouse, а также гость из Литвы - бренд Julija Dremiene. Как прошли показы, смотрите в нашей галерее.
Paade Mode
Julija Dremiene
Tiny Bunny
Rock and Mouse
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.