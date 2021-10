ФОТО, ВИДЕО: Playboy впервые поместил на обложку мужчину в корсете и кроличьих ушах

Мужской журнал Playboy, знаменитый эротическими женскими снимками, поместил на обложку октябрьского номера фотографию мужчины. Героем выпуска стал филиппинский блогер Бретман Рок — активист ЛГБТ-движения. Впервые за всю историю Playboy на его обложке появился мужчина в женском образе.

Как глянец экспериментирует с привлечением аудитории, рассказывает "Газета.Ru".

Для октябрьской digital-обложки Playboy снялся мужчина — 23-летний блогер филиппинского происхождения Бретман Рок. В ролике, опубликованном в качестве тизера к обложке, он одет в женский корсет, оголяющий грудь, туфли на высоком каблуке, бабочку и традиционные для героев журнала атрибуты — кроличьи уши и хвост. В таком же образе его сняли и для обложки.

"Появление мужчины на обложке Playboy — это огромное событие для ЛГБТ-сообщества и для темнокожих. Все это так сюрреалистично. Полное ощущение "неужели это происходит прямо сейчас"? И я такой красивый", — сказал Рок изданию.

Playboy — журнал для мужчин, на страницах которого всегда публиковались обнаженные модели. В последнее время с изменением социальных норм и принятием "новой мужественности" он стал все чаще обращаться к мужчинам и ставить на первую полосу их.

Съемка Бретмана Рока, вошедшего в список Forbes "30 моложе 30 лет" — первое появление мужчины на обложке Playboy в женском образе. В прошлом году в историю вошел рэпер Bad Bunny, он стал первым мужчиной, который появился на обложке американской версии издания один — если не считать основателя журнала Хью Хефнера, скончавшегося в 2017 году. Остальные герои (в частности, Дональд Трамп) позировали вместе с моделями.

Открытый гей, Бретман Рок приобрел популярность на YouTube и Vine, как бьюти-блогер, публикующий обучающие видео по макияжу. Позже он выпустил свою линию косметики. В Instagram, где за ним следят больше 17 млн человек, Бретман делится lifestyle-фото, на которых он часто позирует в женской одежде.

Появление Бретмана в Playboy стало не первой его съемкой для обложки журнала в этом году. Он также позировал для Nylon Manila, Teen Vogue, Kong и Perfect Magazine. Однако целью Рока было появление на обложке именно американского мужского журнала, пишет издание Nylon. Он даже заранее примерял образ "зайчика" для съемок одного из эпизодов своего реалити-шоу на MTV.

Впервые сотрудничеством с Playboy Рок отметился в июне. В "месяц гордости" Бретман выпустил лимитированную коллекцию футболок со своим изображением вместе с журналом. Как сообщается на сайте издания, все товары были куплены за считанные минуты. Сейчас одежда вновь в продаже. Цена вопроса — 46,67 евро.

До смерти Хью Хефнера журнал Playboy переживал трудные времена. С одной стороны он находился под огнем критики феминисток, а с другой — стал менее востребованным из-за доступности эротических материалов в интернете.

Старая команда журнала проработала до 2019 года и решила дать возможность умереть изданию "с достоинством", пишет RT. Сын Хефнера Купер ушел с поста креативного директора издания в том же году, а редакционные обязанности взяли на себя две женщины и мужчина гомосексуальной ориентации. Сейчас основной состав редакции — женщины.

С приходом новой команды журнал резко изменил свою политику. Уже в том же 2019 году на его страницах появилась фотосессия обнаженных активисток, ратующих за равные гендерные права, а также вышло интервью с основательницей движения #MeToo Тараной Берк.

Не только Playboy, но и другие журналы стремительно меняются. Особую роль в появлении мужчин в женском образе на обложках стала играть популяризация дрэг-культуры. Еще в 2005 году журнал Time поставил на обложку накрашенного мужчину с заголовком: "Макияж современного мужчины", однако тогда эта практика не получила распространения.

В 2019 году на обложке британского Cosmopolitan впервые в истории появился мужчина, одетый в женское платье. Это был звезда реалити-шоу Queer Eye стилист Джонатан Ван Несс, который не относит себя ни к одному из полов и носит одежду обоих гендеров. Как объяснила главный редактор журнала Клэр Ходжсон изданию The Time, Джонатана выбрали для обложки потому, что редакции хотелось показать, насколько разнообразна аудитория журнала.

Годом позже обычно консервативный Vogue выпустил обложку с Гарри Стайлзом.

"There’s so much joy to be had in playing with clothes. I’ve never thought too much about what it means—it just becomes this extended part of creating something.": Read our full December cover story starring @Harry_Styles here: https://t.co/OemyoTlx5G pic.twitter.com/xhlvJJ03cF