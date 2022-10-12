ФОТО: Закрытие Рижской недели моды: универсальный стиль и женственный шик

35-я сессия Рижской недели моды (RFW) завершилась показами как роскошных платьев, так и повседневной одежды. На этой сессии повышенное внимание уделялось осознанной и этичной моде. В последний день праздника стиля свои модели продемонстрировали три латвийских и один эстонский бренд.
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Каким грандиозным получилось завершение нынешней Рижской недели моды с участием четырех брендов, смотрите в наших галереях.
Natālija Jansone
Ivo Nikkolo
Iveta Vecmane
Nóló
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