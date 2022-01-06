Гармоничный микс: как удачно комбинировать и сочетать цвета в одежде

Сочетание цветов — не самая простая задача. Для кого-то это действительно может стать головной болью, но в то же время другим это удается делать просто и элегантно, создавая стильные комбинации цветов и сочетаний одежды.
Стилист Лаура Валута рассказывает, как не бояться экспериментировать и вводить новые цветовые сочетания в свой гардероб.
"Я знаю, что есть люди, которые просто интуитивно чувствуют, какие цвета комбинировать, что хорошо сочетается друг с другом и соответственно отлично смотрится. Однако есть и те, кто может долго стоять у открытого шкафа или прилавка магазина, не в силах понять, что с чем сочетать. Но все решаемо. Достаточно понаблюдать за природой или изучить схемы комбинирования цветовой гаммы одежды", — отмечает стилист.
Ценный помощник — цветовой круг
"Конечно, мы можем черпать вдохновение и в различных цветовых сочетаниях природы. Она сама показывает нам, что с чем согласуется и хорошо выглядит. Однако еще одним хорошим помощником, безусловно, является цветовой круг, созданный в XVIII веке британским физиком и математиком Исааком Ньютоном", — рассказывает Лаура Валута.
В цветовом круге цвета разделены на три цветовые категории:
- Основные цвета: красный, синий и желтый. Все остальные представляют собой комбинации этих трех тонов.
- Вторичные цвета, полученные путем смешивания основных цветов: оранжевый, зеленый и фиолетовый.
- Третичные цвета, полученные путем смешивания смежных основных и дополнительных цветов: красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый.
Схемы сочетания цветов
"При выборе одежды важно, чтобы цвета, кроме черного, белого или серого, гармонировали друг с другом. И здесь определенно могут помочь пять базовых схем сочетания цветов: изучив их или следуя им, сочетать предметы одежды станет проще, а палитра выбранных цветов станет более смелой", — говорит Лаура Валута.
- Монохроматическая
Одежда, состоящая только из одного цвета. Чтобы создать монохромное изображение, комбинируйте не только основные, но и производные цвета — от самых светлых тонов до самых темных. "Хотя поначалу такое сочетание может показаться скучным, это совсем не так — стоит только немного подумать, и такой образ становится одновременно стильным и заметным", — признает стилист.
- Противоположные цвета
Чтобы создать образ, где играют противоположные цвета, выберите в цветовом круге цвета, которые находятся прямо напротив друг друга. Например, синий и оранжевый, красный и зеленый, фиолетовый и желтый. "Возможно, такие сочетания цветов чаще всего выбирают смельчаки, ведь на первый взгляд такой образ может показаться очень ярким и необычным, но надо сказать, что эти цвета образуют прекрасные сочетания, которые нужно попробовать хотя бы раз! Кроме того, их можно объединять в разных комбинациях, например, 50:50, когда оба цвета имеют одинаковое значение, или 90:10, выделяя именно один", — указывает Лаура Валута.
- Похожие цвета
Эти цвета расположены рядом друг с другом. Обычно это три цвета схожих оттенков, которые не создают резкого, сильно контрастирующего цветового сочетания, позволяя общему образу выглядеть гармоничным и сбалансированным. "Выбрав такую схему сочетания, можно поиграть как с более яркой одеждой, так и с пастельными тонами, которые не будут так бросаться в глаза", — рассказывает стилист.
- Цветовая триада
Она состоит из цветов в круге, которые расположены рядом друг с другом на равном расстоянии. "В этой схеме важно подобрать правильное сочетание так, чтобы в результате одежда выглядела действительно стильно. В любом из этих вариантов я предложила бы изучить цветовой круг и выяснить, какие цвета вам нравятся. Затем, исходя из этих ощущений, и создавайте дальнейшие сочетания цветов. Часто мы можем начать с небольших изменений, например, к выбранной одежде подобрать более яркие аксессуары или акценты", — рассказывает Лаура Валута.
- Нейтральные цвета
Цвета, которые легко сочетаются с любым другим цветом. Нейтральными цветами считаются черный, белый и серый. "Нейтральные цвета, кажется, никогда не теряют своей актуальности. Даже если они кажутся скучными. Включение нейтральных цветов в другие цветовые решения может создать красивый, современный, стильный образ, который вовсе не будет скучным или незаметным", — указывает стилист.
Советы, которые стоит учесть
- Пастельные тона между собой сочетаются прекрасно. Независимо от того, сколько выбрано пастельных оттенков, общий образ никогда не будет выглядеть пестрым.
- Если вы все же боитесь вводить яркие цвета в свой гардероб, выберите за основу базовые тона и дополните их одним из ваших любимых ярких цветов, например, зеленым, синим или розовым.
- Основные цвета, такие как желтый, красный и синий, идеально подчеркивают образ. Если вы оденетесь в любой из этих цветов, вы будете выглядеть очень ярко и заметно. С другой стороны, если не хочется слишком сильно выделяться, то такой цвет, как акцент образа, действительно будет на своем месте.
- Комбинируйте цвета, которые находятся непосредственно справа или слева от выбранного цвета. Смежные цвета хорошо сочетаются друг с другом, потому что у них общий основной тон, например, лимонно-зеленый и салатный.
- Нет такой ситуации, когда белый и черный цвет взаимно не дружили бы. Смело комбинируйте их с еще более яркими цветами, чтобы придать образу особую изюминку.
- Учтите, что коричневый и серый хорошо сочетаются со многими другими цветами. Единственное, что следует учитывать, — конкретный оттенок холодный или все же теплый. То есть, к тону ближе более холодный синий или теплый желтый и красный оттенки. Для лучшего результата мы рекомендуем сочетать холодные с холодными тонами, а теплые — с теплыми.
- Чем больше цветов вы решите использовать в своей одежде, тем больше думайте над тем, чтобы их количество не было одинаково. Один из цветов обязательно должен быть основным цветом, а остальные — все в меньшем количестве. Тогда общий образ не будет выглядеть слишком пестрым.
"Чтобы вдохновить вас на новые комбинации, я предлагаю вам использовать и призвать на помощь сайт Paletton.com. Он послужит прекрасным примером цветового круга и позволит вам вводить в свой гардероб все новые и креативные цветовые комбинации", — говорит Лаура Валута.