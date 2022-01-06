Гармоничный микс: как удачно комбинировать и сочетать цвета в одежде

Сочетание цветов — не самая простая задача. Для кого-то это действительно может стать головной болью, но в то же время другим это удается делать просто и элегантно, создавая стильные комбинации цветов и сочетаний одежды.

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Стилист Лаура Валута рассказывает, как не бояться экспериментировать и вводить новые цветовые сочетания в свой гардероб.

"Я знаю, что есть люди, которые просто интуитивно чувствуют, какие цвета комбинировать, что хорошо сочетается друг с другом и соответственно отлично смотрится. Однако есть и те, кто может долго стоять у открытого шкафа или прилавка магазина, не в силах понять, что с чем сочетать. Но все решаемо. Достаточно понаблюдать за природой или изучить схемы комбинирования цветовой гаммы одежды", — отмечает стилист.

Ценный помощник — цветовой круг

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

"Конечно, мы можем черпать вдохновение и в различных цветовых сочетаниях природы. Она сама показывает нам, что с чем согласуется и хорошо выглядит. Однако еще одним хорошим помощником, безусловно, является цветовой круг, созданный в XVIII веке британским физиком и математиком Исааком Ньютоном", — рассказывает Лаура Валута.

В цветовом круге цвета разделены на три цветовые категории:

Основные цвета: красный, синий и желтый. Все остальные представляют собой комбинации этих трех тонов.

Вторичные цвета, полученные путем смешивания основных цветов: оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Третичные цвета, полученные путем смешивания смежных основных и дополнительных цветов: красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый.

Схемы сочетания цветов

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

"При выборе одежды важно, чтобы цвета, кроме черного, белого или серого, гармонировали друг с другом. И здесь определенно могут помочь пять базовых схем сочетания цветов: изучив их или следуя им, сочетать предметы одежды станет проще, а палитра выбранных цветов станет более смелой", — говорит Лаура Валута.

Монохроматическая

Одежда, состоящая только из одного цвета. Чтобы создать монохромное изображение, комбинируйте не только основные, но и производные цвета — от самых светлых тонов до самых темных. "Хотя поначалу такое сочетание может показаться скучным, это совсем не так — стоит только немного подумать, и такой образ становится одновременно стильным и заметным", — признает стилист.

Противоположные цвета

Чтобы создать образ, где играют противоположные цвета, выберите в цветовом круге цвета, которые находятся прямо напротив друг друга. Например, синий и оранжевый, красный и зеленый, фиолетовый и желтый. "Возможно, такие сочетания цветов чаще всего выбирают смельчаки, ведь на первый взгляд такой образ может показаться очень ярким и необычным, но надо сказать, что эти цвета образуют прекрасные сочетания, которые нужно попробовать хотя бы раз! Кроме того, их можно объединять в разных комбинациях, например, 50:50, когда оба цвета имеют одинаковое значение, или 90:10, выделяя именно один", — указывает Лаура Валута.

Похожие цвета

Эти цвета расположены рядом друг с другом. Обычно это три цвета схожих оттенков, которые не создают резкого, сильно контрастирующего цветового сочетания, позволяя общему образу выглядеть гармоничным и сбалансированным. "Выбрав такую ​​схему сочетания, можно поиграть как с более яркой одеждой, так и с пастельными тонами, которые не будут так бросаться в глаза", — рассказывает стилист.

Цветовая триада

Она состоит из цветов в круге, которые расположены рядом друг с другом на равном расстоянии. "В этой схеме важно подобрать правильное сочетание так, чтобы в результате одежда выглядела действительно стильно. В любом из этих вариантов я предложила бы изучить цветовой круг и выяснить, какие цвета вам нравятся. Затем, исходя из этих ощущений, и создавайте дальнейшие сочетания цветов. Часто мы можем начать с небольших изменений, например, к выбранной одежде подобрать более яркие аксессуары или акценты", — рассказывает Лаура Валута.

Нейтральные цвета

Цвета, которые легко сочетаются с любым другим цветом. Нейтральными цветами считаются черный, белый и серый. "Нейтральные цвета, кажется, никогда не теряют своей актуальности. Даже если они кажутся скучными. Включение нейтральных цветов в другие цветовые решения может создать красивый, современный, стильный образ, который вовсе не будет скучным или незаметным", — указывает стилист.

Советы, которые стоит учесть

Пастельные тона между собой сочетаются прекрасно. Независимо от того, сколько выбрано пастельных оттенков, общий образ никогда не будет выглядеть пестрым.

Если вы все же боитесь вводить яркие цвета в свой гардероб, выберите за основу базовые тона и дополните их одним из ваших любимых ярких цветов, например, зеленым, синим или розовым.

Основные цвета, такие как желтый, красный и синий, идеально подчеркивают образ. Если вы оденетесь в любой из этих цветов, вы будете выглядеть очень ярко и заметно. С другой стороны, если не хочется слишком сильно выделяться, то такой цвет, как акцент образа, действительно будет на своем месте.

Комбинируйте цвета, которые находятся непосредственно справа или слева от выбранного цвета. Смежные цвета хорошо сочетаются друг с другом, потому что у них общий основной тон, например, лимонно-зеленый и салатный.

Нет такой ситуации, когда белый и черный цвет взаимно не дружили бы. Смело комбинируйте их с еще более яркими цветами, чтобы придать образу особую изюминку.

Учтите, что коричневый и серый хорошо сочетаются со многими другими цветами. Единственное, что следует учитывать, — конкретный оттенок холодный или все же теплый. То есть, к тону ближе более холодный синий или теплый желтый и красный оттенки. Для лучшего результата мы рекомендуем сочетать холодные с холодными тонами, а теплые — с теплыми.

Чем больше цветов вы решите использовать в своей одежде, тем больше думайте над тем, чтобы их количество не было одинаково. Один из цветов обязательно должен быть основным цветом, а остальные — все в меньшем количестве. Тогда общий образ не будет выглядеть слишком пестрым.

"Чтобы вдохновить вас на новые комбинации, я предлагаю вам использовать и призвать на помощь сайт Paletton.com. Он послужит прекрасным примером цветового круга и позволит вам вводить в свой гардероб все новые и креативные цветовые комбинации", — говорит Лаура Валута.