"Горе-королева" бала: что нельзя надевать на корпоратив

"К сожалению, придется помнить и о том, кто здесь главные звезды. Хорошо, если мы, но обычно все же нет — так что не надо стараться всех затмить, — говорит психолог-имиджмейкер Лана Волохова. — На корпоратив стоит одеться довольно строго и относительно "привычно", но несколько ярче, чем обычно, буквально на полшага: может быть, чуть ярче цвета, крупнее украшения, немного больше блесток в макияже, золотая или серебряная обувь".

Модный эксперт отговаривает от тестирования непривычных образов. К примеру, если вы никогда не носили смокинг, не стоит экспериментировать с ним на корпоративе. А если вы и на работу постоянно носите мини, то почему бы не надеть короткое платье или юбку на предновогоднее мероприятие.

Юлия Семенова также полагает, что эпатажных образов лучше избегать — это все же рабочее мероприятие. Для этого имидж-консультант предлагает приглушить нарядную вещь элементами из повседневного гардероба. Например, жакет сложного кроя, яркий топ или блуза будут хорошо смотреться с джинсами или брюками-палаццо.

"Отличным решением для образа на корпоратив может стать одежда из шелка и атласа, — говорит модный эксперт. — При этом она легко подстроится и в повседневной жизни, и непритязательна к аксессуарам. Это могут быть костюмы в пижамном стиле, платья-комбинации, топы или блузы".

Те, кто все-таки хотят выделиться, могут надеть вещи с бахромой, пайетками или особенно модными в этом сезоне перьями. Однако такую одежду все равно придется "успокоить" нейтральной — свитером или строгим жакетом. "Надеть все лучшее сразу — вариант не для корпоратива", — предупреждает Юлия Семенова.