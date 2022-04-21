Гуще прежнего: как правильно ухаживать за ресницами и бровями

Представления о том, какие формы ресниц и бровей считаются красивыми и стильными, постоянно меняются. Важнее другое: здоровые и хорошо ухоженные ресницы всегда в моде и хорошо выглядят. О том, как правильно ухаживать за ресницами и бровями, рассказывает консультант по красоте Аманда Дарзиня.
Хотя густота, длина и цвет ресниц и бровей во многом определяются наследственными факторами, ежедневный уход может дать значительный эффект и улучшить вид ресниц и бровей, рассказывает Aманда Дарзиня. Для этого имеются как специальные средства, так и процедуры.
В аптеках продаются различные средства для ухода за волосками ресниц и бровей и содействия их росту, в основном в виде сывороток и гелей. Цель этих средств — сделать волоски ресниц и бровей длиннее и гуще, а также укрепить ресницы и брови за счет укрепления корней волос в фолликуле. Это сделает ресницы и брови более крепкими и уменьшит их выпадение.
Когда пригодятся специальные средства?
Состояние наших волос зависит от состояния нашей кожи, а состояние кожи зависит от функционирования нашего организма в целом. Таким образом, все эти факторы влияют на длину, толщину, силу, фазу роста и качество наших бровей и ресниц. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли использовать добавку для укрепления ресниц и бровей, зависит от состояния нашей кожи.
Перед тем, как приобретать эти средства, важно обратить внимание на их состав. Уберите из своей косметички средства, содержащие парабены и силиконы, так как они закупоривают поры и не дают волосам и коже "дышать", советует консультант по красоте.
Подойдет ли для ухода касторовое масло?
Одним из самых известных народных средств для ресниц и бровей является касторовое масло. По словам А. Дарзини, оно действительно отлично подходит для питания, увлажнения и укрепления волосков ресниц и бровей. Однако, прежде чем использовать касторовое масло на ресницах или бровях, необходимо убедиться, что у вас нет на него аллергии. Даже если у вас нет аллергической реакции, касторовое масло следует использовать на ресницах с осторожностью: для нанесения масла используйте ватную палочку, чтобы нанести его на корни ресниц.
Ключ к уходу — увлажнение и очищение
Хотя тушь является одним из самых популярных средств для макияжа, она также является врагом ресниц, потому что сушит их, объясняет консультант по красоте. Поэтому, если вы хотите защитить свои ресницы от негативного воздействия туши, используйте перед ее нанесением основу для ресниц и бровей, которая защитит волоски от повреждения и высыхания.
Обязательно очищайте ресницы и веки утром и вечером. Не забудьте и о бровях. Раз в неделю их можно чистить мягким скрабом — круговыми движениями. Скраб удалит стойкую грязь и кожное сало, откроет поры, что благотворно скажется на волосках бровей — они получат необходимый им кислород, что улучшит рост бровей и сделает волоски более мягкими и податливыми. Затем кончиками пальцев можно мягко помассировать скулы и надбровные дуги — это улучшит кровообращение, повысит упругость и эластичность кожи. После процедуры не забудьте укрепить ресницы и брови средством, содержащим аминокислоты, масляную основу или пептиды.
Важные витамины
Мы можем укрепить ресницы и волоски бровей не только снаружи, но и изнутри, обеспечивая организм всеми необходимыми питательными веществами и витаминами. Витамин А, или ретинол, особенно важен как для кожи, так и для волос, включая ресницы и брови. Он способствует росту волос и выработке коллагена, восстанавливая структуру ресниц и улучшая их омолаживающие свойства.
Витамин Е помогает увлажнить кожу и волосы, а витамин С, или аскорбиновая кислота, принимает непосредственное участие в производстве коллагена, который отвечает за рост и эластичность ресниц, говорит специалист по красоте. Между тем, витамины группы В способствуют более быстрому росту бровей, укрепляют волосяные фолликулы и предотвращают появление седых волосков на ресницах и бровях.