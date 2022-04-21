Гуще прежнего: как правильно ухаживать за ресницами и бровями

Представления о том, какие формы ресниц и бровей считаются красивыми и стильными, постоянно меняются. Важнее другое: здоровые и хорошо ухоженные ресницы всегда в моде и хорошо выглядят. О том, как правильно ухаживать за ресницами и бровями, рассказывает консультант по красоте Аманда Дарзиня.

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Хотя густота, длина и цвет ресниц и бровей во многом определяются наследственными факторами, ежедневный уход может дать значительный эффект и улучшить вид ресниц и бровей, рассказывает Aманда Дарзиня. Для этого имеются как специальные средства, так и процедуры.

В аптеках продаются различные средства для ухода за волосками ресниц и бровей и содействия их росту, в основном в виде сывороток и гелей. Цель этих средств — сделать волоски ресниц и бровей длиннее и гуще, а также укрепить ресницы и брови за счет укрепления корней волос в фолликуле. Это сделает ресницы и брови более крепкими и уменьшит их выпадение.

Когда пригодятся специальные средства?



Состояние наших волос зависит от состояния нашей кожи, а состояние кожи зависит от функционирования нашего организма в целом. Таким образом, все эти факторы влияют на длину, толщину, силу, фазу роста и качество наших бровей и ресниц. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли использовать добавку для укрепления ресниц и бровей, зависит от состояния нашей кожи.

Перед тем, как приобретать эти средства, важно обратить внимание на их состав. Уберите из своей косметички средства, содержащие парабены и силиконы, так как они закупоривают поры и не дают волосам и коже "дышать", советует консультант по красоте.