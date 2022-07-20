Хит индустрии красоты последних лет: как правильно выбрать и использовать мицеллярную воду?

Летом, когда наша кожа больше потеет и притягивает пыль, особенно важно правильно ее очищать. Мицеллярная вода — одно из средств, помогающих решить эту задачу. Вода представлена в широком ассортименте, но как выбрать подходящую именно вам? Как правильно использовать мицеллярную воду и можно ли заменить ее другими аналогичными средствами? Советует консультант по красоте Аманда Дарзиня.

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Функции мицеллярной воды

Мицеллярная вода предназначены для очистки кожи от косметики, ежедневной грязи, пыли и скопившегося кожного сала. Содержащиеся в мицеллярной воде мицеллы притягивают грязь, очищая кожу и не нарушая ее баланс, объясняет консультант по красоте.

Преимущество мицеллярной воды состоит в том, что она поддерживает естественный уровень pH кожи, уменьшает покраснение и успокаивает кожу, оставляя ощущение комфорта. Мицеллярная вода не нарушает защитного барьера кожи и не забивают поры, обеспечивая эффективную, но бережную очистку.

Мицеллярную воду используют утром и вечером, смачивая ватный тампон и очищая им кожу. Очищая кожу лица, не забывайте о шее и зоне декольте. Мицеллярную воду не нужно смывать, но при желании это можно делать.

Тоник или мицеллярная вода?

Сегодня существует широкий ассортимент косметических средств, поэтому часто возникает вопрос, какое средство больше подходит для того или иного этапа ухода за кожей и в какой последовательности его использовать? Важно отметить, что каждый вид средств имеет свою функцию и назначение, или результат, который он обеспечивает, поэтому средства, предназначенные для разных целей, не должны использоваться взаимозаменяемо.

Например, иногда возникает путаница относительно правильного использования и последовательности применения тоника и мицеллярной воды. Помните, что это два разных средства, которые не заменяют друг друга.

"Чтобы запомнить правильную последовательность применения средств по уходу за кожей лица, важно усвоить, что уход за кожей лица состоит из трех основных этапов: очистки, тонизирования и увлажнения. Мицеллярную воду следует использовать на первом этапе — очистки, а тоник — на втором этапе — тонизирования. Тоник восстанавливает естественный уровень pH кожи, удерживает влагу, удаляет отмершие клетки и подготавливает кожу к следующему этапу — увлажнению", объясняет Аманда Дарзиня.

Если вы очень хорошо очистили лицо и использованные средства хорошо справились со своей задачей, вы можете не применять тоник — это может быть вашим индивидуальным выбором, основанным на ощущениях и потребностях вашей кожи. Однако следующий этап — увлажнение — очень важен для кожи, и его нельзя пропускать, поэтому после очистки и тонизирования обязательно используйте увлажняющий крем, сыворотку или другое средство в соответствии с потребностями вашей кожи.

Как выбрать наиболее подходящую мицеллярную воду?

Мицеллярная вода уже не являются новинкой и представлена в широком ассортименте. Как избежать путаницы и выбрать именно то, что вам нужно? Консультант по красоте рекомендует — начните с оценки типа вашей кожи: каковы ее потребности? Для жирной и комбинированной кожи важнее очистка от излишков кожного сала, матирование и уменьшение блеска. Для нормальной кожи — освежение кожи и ее очистка от пыли и грязи, накопившихся за день. Для сухой кожи особенно важно дополнительное увлажнение, которое может быть обеспечено гиалуроновой кислотой или другими увлажняющими ингредиентами, содержащимися в средствах по уходу за кожей. Для чувствительной кожи необходимо выбирать мицеллярную воду с успокаивающим эффектом и, например, с антивозрастными свойствами. Выбирайте средства с нужным эффектом и свойствами для вашей кожи.

Также обратите внимание на состав средства, чтобы выбранная вами мицеллярная вода не содержала этанола или отдушек — это особенно важно для чувствительной кожи. Кроме того обратите внимание на то, подходит ли это средство для тех, кто носит контактные линзы, если для вас это актуально.