Хотите сняться в клипе Моргенштерна? Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги с раздеванием

Модели все чаще сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за организаторов съемок. Девушкам предлагают сняться в клипе известного артиста, но сначала обязывают пройти отбор по Skype, в ходе которого принуждают раздеться. Те, кто на это соглашаются, становятся жертвами шантажа, а их обнаженные фото и видео всплывают в интернете.
Как должен проходить честный кастинг, рассказывает "Газета.Ru".
Схема, по которой мошенники заставляют моделей раздеться на фальшивом кастинге — однотипна. Как рассказала девушка, столкнувшаяся с подобным предложением, летом 2020 года ей поступило приглашение пройти отбор в клип Моргенштерна — отправителем значился проект Fimp Casting. Профиль с таким названием, у которого 1,3 тысяч подписчиков, есть в социальной сети "ВКонтакте".
В его описании значится: "Проект, созданный для удобства моделей и фотографов, стремящихся сделать карьеру в сфере модельного бизнеса, так же агентств, ищущих новые таланты". Официального сайта у него нет.
В приглашении которое получила модель, говорилось об отборе девушек 16-17 лет размера 40-44. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо было отправить заявку с тремя фотографиями в Skype, после чего переходить по ссылке в беседу. "Указывайте, что вы в клип Моргенштерна", — уточнялось в тексте письма.
По словам девушки, такие тексты широко распространяются среди ее коллег. "Это они скидывают абсолютно всем моделям, потому что номера и почты есть в общедоступных форматах, и на кастингах, как правило, мы оставляем номера телефонов. И они этим пользуются. Цена около 340 евро за одну съемку, длящуюся три-четыре часа, достаточно высокая", — рассказала она.
Модель добавила, что при разговоре в Skype мошенники требуют девушек раздеться и аргументируют это тем, что "им необходимо убедиться в отсутствии на теле татуировок и шрамов".
По одному из подобных случаев уже проводится проверка. Жертвой мошенников стала первокурсница, в сентябре 2021 года откликнувшаяся на приглашение пройти кастинг на съемки клипа — из текста письма можно было сделать вывод, что речь идет о новом ролике Моргенштерна.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, во время собеседования по Skype девушка согласилась раздеться. Сниматься в клипе рэпера ее после этого не пригласили, но начали шантажировать и требовать около 110 евро, чтобы ее фото не оказались в сети. Выплатив эту сумму, девушка обратилась в полицию.
Приглашают моделей на фальшивые кастинги не только для клипов известных артистов. Как рассказала еще одна девушка Алина, однажды она кликнула на объявление о приглашении в массовку сериала, опубликованном в том же сообществе Fimp. В описании говорилось о съемках сериала для российской платформы, где в главной роли будет известная актриса.
После этого ей на почту пришло письмо с подробностями кастинга — "съемка подразумевает обнажение, красиво, без пошлости". Очный кастинг предусмотрен не был. Претенденток выбирали по опыту работы и нескольким обнаженным фотографиям в полный рост, которые девушки должны были прислать. Вдобавок оплату за два дня съемок обещали небывало высокую — около 280 евро. Девушка на это не согласилась. "Раньше разводы были проще, — говорит Алина. — Просили, как правило, скинуть 5 евро залога за пропуск на территорию съемки, которые потом вернут, чтобы гарантировать свое участие".
По мнению профессионалов шоу-бизнеса, приглашение на кастинг по видеосвязи, а тем более просьба раздеться, уже свидетельствуют о том, что модель имеет дело с мошенниками. Так, продюсер Михаил Темный предупреждает, что раздеваться по Skype ни в коем случае не стоит. "Ни один кастинг так не проходит, — говорит он . — Если этот кастинг проводят люди с именем, то они никогда так делать не будут".
Когда в заявке сказано, что необходима модель на съемки клипа Моргенштерна, то по уровню продакшна легко выяснить, столкнулись вы с мошенниками или нет, считает эксперт.
"Если едете на кастинг в оффлайн-формате, вот самые простые маркеры: что за помещение и где оно территориально находится. Вряд ли кастинг на клип Моргенштерна будет в подсобке на окраине города. <…> И если все же решили раздеваться, то это надо делать хотя бы на реальном кастинге, чтобы вы могли оценить обстановку", — говорит он.
В процессе онлайн-кастинга понять, с кем вы имеете дело, гораздо труднее. По мнению продюсера, различать фейковые кастинги будет легче с опытом, а в начале карьеры надо быть осторожнее. "Когда в такую ситуацию попадаешь, то в любом случае надо писать заявление в полицию и искать адвоката, юриста, чтобы они помогали продвигать это дело, потому что полицейские в этом часто не помощники", — говорит Михаил Темный.
Сейчас моделей на съемку выбирают по их портфолио и композитке (то есть визитной карточке модели), говорит фотограф Игорь Родин. Только на финальной стадии продюсеры могут предложить созвониться по видеосвязи, чтобы оценить эмоциональность модели и обсудить нюансы — например, согласие на стрижку или смену цвета волос.
"Профессионал своего дела все прекрасно видит по фотографии, — говорит фотограф. — Чтобы избежать контакта с мутными личностями, нужно иметь хорошее портфолио и композитку, также можно записать селфи-видео, где вы рассказываете о себе и своих данных и особенностях". Игорь Родин уверяет, что любому продюсеру будет этого достаточно, и он не будет тратить время на звонки.
По словам Марии Сакварелидзе, продюсера и фотографа, сотрудничавшей с крупными глянцевыми изданиями, процедура прохождения кастинга всегда стандартна.
"Модель просят быть с чистыми волосами без макияжа. Из одежды уместны черные джинсы, нейтральная футболка без принта, также туфли на каблуках, боди либо бесшовное белье, чтобы оценить фигуру. Помимо фото попросят записать видео визитку", — говорит Мария Сакварелидзе.
Чтобы распознать недобросовестного продюсера или агентство, необходимо проверить его репутацию на рынке. Сделать это можно, изучив сайты и социальные сети.
Крупные агентства никогда не попросят денег за кастинг, объясняет Мария Сакварелидзе, более того, на некоторых кастингах платят самой модели — равно как и продюсеру.
В случае, если модель прошла кастинг, необходимо заключить договор оффлайн. "Читайте все условия, особенно те, что мелким шрифтом, — говорит продюсер. — Обговаривайте гонорар и виды съемок. В документах вы можете указать, что в топлесс и бельевых съемках вы отказываетесь участвовать, тем самым подстраховать себя с юридической стороны".