Хотите выглядеть моложе — катайте! Вся правда о супермодных роллерах для лица от бьюти-эксперта

Катайте, катайте, катайте! Нет-нет, вовсе не тесто! А ролик — чтобы кожа лица сияла красотой, свежестью и молодостью. Все подробности о том, как работает модный гаджет для лица — роллер для массажа, журнал JANA Luxury узнал у бьюти-тренера Марики Фрейберг.

Вне времени

Массаж лица роллером стал большим бьюти-трендом XXI века. Хотя если углубиться в историю, становится понятно, что этот метод сохранения молодости был популярным уже много веков назад. Приспособления для массажа лица из жадеита использовали еще в VII веке в Китае, вместе с массажными скребками гуаша из розового кварца. Камни для массажа были частью традиционной китайской медицины, с их помощью воздействовали на акупунктурные точки на лице. Древние египтяне и майя применяли обладающий охлаждающим эффектом жадеит для массажа уставших мышц лица.

Сегодня роллеры для массажа лица делают из очень разных материалов. Но если изучить этот вопрос, выясняется, что то, из какого материала изготовлен роллер, не настолько важно, как пытаются подчеркнуть некоторые бренды. Важнее сам массаж. И все же качество материала играет роль. Натуральные материалы, как правило — более безопасный выбор, и кроме того, они освежают лицо, поскольку сами прохладные, к тому же некоторые приспособления для массажа из искусственного материала обработаны химическими веществами и могут раздражать кожу.

Что может ролик для лица?