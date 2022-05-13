Искусство жить по-французски: в Юрмале пройдет встреча с экспертом стиля и этикета Сесиль Рог

31 мая в 18:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa состоится авторский мастер-класс эксперта в области стиля и этикета Сесиль Рог, посвященный искусству "жить по-французски".

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В преддверии лета особенно хочется душевной легкости и позитивных перемен, поэтому самое время отправиться на взморье, где в дружеской атмосфере вы сможете познакомиться с понятием art de vivre, приобщиться к изысканному и элегантному французскому образу жизни, а также раскрыть для себя секреты истинных парижанок.

Мастер-класс Сесиль Рог также будет доступен в онлайн формате в прямом эфире на платформе Zoom.

Известный блогер из Нормандии Сесиль Рог, уже хорошо знакома латвийским модникам и модницам по своим предыдущим мастер-классам. Писательница, хозяйка уникального салона, владелица туристического бюро и школы "Искусство жить по-французски", Сесиль очаровывает своей харизматичностью и на личном опыте показывает, как жизнелюбие и стиль могут помочь добиться успеха в любой стране и в любом начинании.

Сегодня Сесиль Рог занимается созданием авторских туров по Франции. Она является настоящим экспертом по "секретным" отелям и закрытым для туристов местам, о которых знают только жители страны. Сесиль продумывает туры до мельчайших подробностей. Туристы получают возможность не только прогуляться по заветным уголкам Франции, но и пообщаться с интересными людьми, продегустировать вина и французскую гастрономию — словом, полностью окунуться в жизнь и культуру страны.