Искусство жить по-французски: в Юрмале пройдет встреча с экспертом стиля и этикета Сесиль Рог
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31 мая в 18:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa состоится авторский мастер-класс эксперта в области стиля и этикета Сесиль Рог, посвященный искусству "жить по-французски".

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В преддверии лета особенно хочется душевной легкости и позитивных перемен, поэтому самое время отправиться на взморье, где в дружеской атмосфере вы сможете познакомиться с понятием art de vivre, приобщиться к изысканному и элегантному французскому образу жизни, а также раскрыть для себя секреты истинных парижанок.

Мастер-класс Сесиль Рог также будет доступен в онлайн формате в прямом эфире на платформе Zoom.

Известный блогер из Нормандии Сесиль Рог, уже хорошо знакома латвийским модникам и модницам по своим предыдущим мастер-классам. Писательница, хозяйка уникального салона, владелица туристического бюро и школы "Искусство жить по-французски", Сесиль очаровывает своей харизматичностью и на личном опыте показывает, как жизнелюбие и стиль могут помочь добиться успеха в любой стране и в любом начинании.

Сегодня Сесиль Рог занимается созданием авторских туров по Франции. Она является настоящим экспертом по "секретным" отелям и закрытым для туристов местам, о которых знают только жители страны. Сесиль продумывает туры до мельчайших подробностей. Туристы получают возможность не только прогуляться по заветным уголкам Франции, но и пообщаться с интересными людьми, продегустировать вина и французскую гастрономию — словом, полностью окунуться в жизнь и культуру страны.

В рамках мастер-класса Сесиль Рог на примерах выдающихся француженок расскажет гостям, что значит жить a la française, без спешки и замечая красоту вокруг; объяснит, как посвящать время другим, при этом не забывая о себе, и коснется важных для каждой женщины тем — стиля, этикета, работы, домашнего комфорта.

"Рига для меня как маленький Париж — красивый, ухоженный, стильный. Каждый раз, когда я приезжаю в Латвию, у меня появляется ощущение, что я дома. Очень жду встречи с латвийскими дамами. Будем вместе радоваться жизни, поддерживать друг друга, вдохновляться судьбами других женщин и строить "мосты" между Францией и Латвией. Я думаю, каждая из нас от этой встречи получит максимум пользы и заряд позитивной энергии", — рассказала госпожа Рог.

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