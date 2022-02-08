Из бабушкиного сундука: тренд на винтажные образы захватывает подиумы

Трикотажные костюмы с кардиганом и юбкой-миди, которые в 80-е носили пожилые женщины, вошли в моду. Теперь они продаются в люксовых бутиках, и цена за комплект начинается от 1200 евро.

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"Газета.Ru" вместе со стилистами выяснила, где можно найти трендовый образ по доступными ценам, как в нем выглядеть современно и с чем носить.

Тренд на винтажные образы захватывает подиумы уже не первый сезон. Сейчас наряду с советскими шубами, костюмами-тройками и другими тенденциями прошлого века в моду вернулись "бабушкины" костюмы. Свободные трикотажные юбки-миди и кардиганы с V-образным вырезом в тон, которые можно легко найти в гардеробе пожилых дам, заполонили магазины.

Растущий интерес к этой категории одежды показывают и данные AliExpress, которыми поделилась платформа. По информации сервиса, спрос пользователей к ретро-одежде из кашемира и шерсти в конце 2021 года увеличился в несколько раз — в среднем от полутора до пяти раз в зависимости от категории. А объем продаж кардиганов вырос почти в пять раз за этот период.

Как правило, большее количество вариаций можно найти в люксовых брендах — Chloé, Tom Ford, Burberry. Марки выпускают как однотонные комплекты, так и брендированные, отделанные геометрическими фигурами и гусиной лапкой. Особенно много моделей в итальянском бренде Loro Piana, который славится простыми силуэтами, качественными материалами и высокими ценами.