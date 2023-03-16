Качество вместо количества и виртуальные примерочные. Какой станет мода будущего?

Устойчивая мода играет все более важную роль в жизни производителей, торговцев и потребителей, повышая ответственность отрасли за воздействие на окружающую среду и меняя дизайн, процессы производства, использование и переработку одежды.

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Каждый год в отрасли внедряются новые технологии, позволяющие сократить использование ресурсов, тем самым защищая планету и здоровье людей. Центр моды и развлечений Rīga Plaza в сотрудничестве с экспертом по экологичному текстилю Даце Акуле составил список тенденций, которые будут ощущаться и в Латвии.

Система сортировки и сбора текстиля



С 1 января в Латвии введена система сортировки ненужного текстиля. Это означает, что количество пунктов сдачи значительно увеличится, так как каждое самоуправление обязано предоставить жителям возможность сдавать одежду и обувь, которые им не нужны, но еще могут кому-то пригодиться. В будущем в такие контейнеры также можно будет складывать вещи непригодные для носки, но подходящие для переработки.



"Цифровой паспорт"



В настоящее время Европейский Союз работает над тем, чтобы потребители имели доступ к дополнительной информации обо всех текстильных изделиях. Это означает, что производители должны будут создавать так называемые "цифровые паспорта" или электронные этикетки, такие как QR-код, которые будут прикреплены к продукту. Благодаря этому покупатели смогут получить четкую, достоверную и легкодоступную информацию о составе и процессе производства, уходе и о том, можно ли переработать продукт.



Однородность материала



Индустрия моды все больше осознает, насколько сложно перерабатывать одежду, если она изготовлена из различных ингредиентов — как натуральных, так и синтетических. В настоящее время производители и торговцы стремятся к большей однородности, чтобы было меньше смесей волокон, что дает возможность легко отделять компоненты друг от друга или перерабатывать материал.

Данные, технологии и искусственный интеллект



Исследования показывают, что искусственный интеллект может уменьшить углеродный след бренда на 30%, создавая цифровые образцы на этапе проектирования и разработки одежды, тем самым заменяя физические ткани и материалы. Анализ данных также может быть использован для более точного прогнозирования тенденций в одежде, поведения покупателей и продаж, что позволит сократить количество непроданной одежды в каждом сезоне. Кроме того, есть возможности для создания виртуальных примерочных и более точного определения размеров.



Качество важнее количества



Покупатели будут придавать большее значение качеству одежды, поэтому будут покупать меньше, но более обдуманно. Одежда более высокого качества часто служит дольше, поэтому важно проверять прочность самой одежды и ее компонентов. В долгосрочной перспективе людям не придется постоянно менять свой гардероб.



Экологичная упаковка





Именно упаковка представляет собой наибольшую угрозу для планеты. Многие предприятия все чаще внедряют способы сделать продукцию более экологичной, например, упаковку из перерабатываемого материала. Так же и покупатели все чаще используют многоразовые сумки при покупках, избегая использования пластиковых пакетов.

Вторая жизнь одежды



Продление срока службы текстиля, когда он уже не нужен, приобретает особое значение. Люди все чаще задумываются о том, как найти новых владельцев для одежды, которая им не нужна, но еще может кому-то пригодиться. Пунктов приема текстиля в Латвии будет все больше и больше, но, помимо этого, жители часто предпочитают отдавать свою одежду друзьям или на благотворительность.

