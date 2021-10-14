Британская певица Адель похудела почти на 50 кг, два-три раза в день занимаясь спортом. Звезда рассказала, что ее целью вовсе не было похудение — она стремилась справиться с излишней тревожностью. Однако по мнению психолога, теперь ей грозят новые проблемы с душевным здоровьем.
Певица Адель появилась на обложках американского и британского Vogue и впервые за пять лет дала интервью. В нем певица откровенно рассказала о том, как сбросила вес, и о реакции общественности на ее изменения во внешности.
Исполнительница призналась, что разочарована разговорами о состоянии ее тела, которое активно начали обсуждать после публикации в Instagram, где звезда предстала резко похудевшей — этот снимок она опубликовала на свой день рождения 5 мая 2020 года.
По словам 33-летней певицы, ей удалось похудеть на 100 фунтов (более 45 кг) благодаря упорным тренировкам два-три раза в день, а мотивировало ее желание не похудеть, а избавиться от излишней тревожности.
"Это было из-за моего нестабильного эмоционального состояния. Занимаясь спортом, я просто чувствовала себя лучше. Дело было не в похудении, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, отрываясь от смартфона", — сказала исполнительница British Vogue.
Как уточняет певица, она пристрастилась к занятиям спортом и даже стала зависима от них. Исполнительница совмещает занятия на тренажерах с циклическими нагрузками.
Также певица опровергла слухи, которые ходили в СМИ о ее строгих диетах на грани с голоданием и изнуряющих тренировках. "Вы знаете, что 100% историй, написанных обо мне, были абсолютно фальшивыми", — сказала она, заявив, что "не придерживалась никаких диет" и сейчас ест даже больше, чем раньше.
Отдельно звезда отметила, что изменения в ее фигуре никак не связаны с расставанием с бывшим мужем Саймоном Конецки — бракоразводный процесс завершился в прошлом году.
Адель призналась, что многие люди были "шокированы" тем, что она не документировала свои изменения во внешности в социальных сетях. Однако, как признается британская певица, ей "наплевать на все", и поэтому она не считает нужным рассказывать о своей потере веса, потому что "делала это для себя, а не для кого-то другого".
Хотя Адель и не пыталась привлечь внимание к своему похудению, за нее это сделала публика и журналисты. В интервью US Vogue певица назвала "жестокими" разговоры, которые велись о ее внешности. В большей степени ее расстроили женщины.
"Мое тело оценивали на протяжении всей моей карьеры. Я понимаю, что это шокирует и что некоторые женщины от этого страдают особенно. Но я все тот же человек, — говорит певица. — Самые жестокие разговоры о моем теле вели другие женщины. Я была очень разочарована этим фактом. Это задело мои чувства".
Справиться с давлением в прессе и соцсетях Адель помог ее новый бойфренд — спортивный агент Рич Пол. Об этом она также рассказала в интервью.
В сети все равно продолжают обсуждать вес певицы — теперь пользователи волнуются, что она похудела слишком быстро. Однако врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска не согласна с расхожим мифом. По ее мнению, скинуть за один-два года 50 кг — это норма, если человек не ушел в дефицит по весу.
"Чисто физиологически потеря веса в месяц должна быть не более 4-5 кг, то есть по 1 кг в неделю или по 200 г в день, — говорит эксперт. — Такой темп сброса лишнего веса [как у Адель], считается физиологичным и по количеству, и по темпу".
Если же человек сбросил излишне много и вошел в дефицит, то, как говорит нутрициолог, это сразу может сказаться на гормональном фоне (отсутствие или нарушения менструального цикла, нарушение функции щитовидной железы), появятся внешние проявления — сухость, дряблость и обвисание кожи.
Однако у человека, который за два года пережил такое преображение, может развиться психическая проблема — как объяснила психолог Вероника Хацкевич, ему грозит расстройство пищевого поведения. Одним из его подвидов специалист назвала спортивную анорексию или компульсивную спортивную активность.
"Это состояние, когда человек одержим идеей занятий спортом, уделяет этому излишнее внимание и очень много времени, пытаясь избавиться от каких-то тяжелых переживаний", — говорит Хацкевич.
По ее мнению, постоянные занятия спортом Адели не выглядят здоровыми. "Тренировки — важная часть жизни, но подвергать организм изнурительным нагрузкам, пытаясь убежать от проблем — не лучшая затея. Скорее, женщине стоит направить свои силы на внутреннюю работу и добавить в расписание больше сессий с психотерапевтом, а не тягать железо в спортзале", — считает психолог.
Чтобы похудение происходило правильно, говорит нутрициолог Елена Мановска, можно уменьшить объем порций, но разнообразие еды и ее насыщенность пищевыми веществами (витамины, минеральные вещества и микроэлементы) должно сохраняться.
По словам эксперта, удержать снизившийся вес — еще более сложная задача, чем его сбросить. Тем не менее, правила остаются прежними: необходимо пить не менее двух литров воды в день, поддерживать активную физическую нагрузку, есть только с целью утоления голода и не допускать переедания.