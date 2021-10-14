Британская певица Адель похудела почти на 50 кг, два-три раза в день занимаясь спортом. Звезда рассказала, что ее целью вовсе не было похудение — она стремилась справиться с излишней тревожностью. Однако по мнению психолога, теперь ей грозят новые проблемы с душевным здоровьем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Певица Адель появилась на обложках американского и британского Vogue и впервые за пять лет дала интервью. В нем певица откровенно рассказала о том, как сбросила вес, и о реакции общественности на ее изменения во внешности.

Исполнительница призналась, что разочарована разговорами о состоянии ее тела, которое активно начали обсуждать после публикации в Instagram, где звезда предстала резко похудевшей — этот снимок она опубликовала на свой день рождения 5 мая 2020 года.

По словам 33-летней певицы, ей удалось похудеть на 100 фунтов (более 45 кг) благодаря упорным тренировкам два-три раза в день, а мотивировало ее желание не похудеть, а избавиться от излишней тревожности.

Foto: Vida Press/Privātais arhīvs

"Это было из-за моего нестабильного эмоционального состояния. Занимаясь спортом, я просто чувствовала себя лучше. Дело было не в похудении, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, отрываясь от смартфона", — сказала исполнительница British Vogue.

Как уточняет певица, она пристрастилась к занятиям спортом и даже стала зависима от них. Исполнительница совмещает занятия на тренажерах с циклическими нагрузками.

Также певица опровергла слухи, которые ходили в СМИ о ее строгих диетах на грани с голоданием и изнуряющих тренировках. "Вы знаете, что 100% историй, написанных обо мне, были абсолютно фальшивыми", — сказала она, заявив, что "не придерживалась никаких диет" и сейчас ест даже больше, чем раньше.

Отдельно звезда отметила, что изменения в ее фигуре никак не связаны с расставанием с бывшим мужем Саймоном Конецки — бракоразводный процесс завершился в прошлом году.

Адель призналась, что многие люди были "шокированы" тем, что она не документировала свои изменения во внешности в социальных сетях. Однако, как признается британская певица, ей "наплевать на все", и поэтому она не считает нужным рассказывать о своей потере веса, потому что "делала это для себя, а не для кого-то другого".