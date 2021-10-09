Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги с раздеванием

Модели все чаще сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за организаторов съемок. Девушкам предлагают сняться в клипе известного артиста, но сначала обязывают пройти отбор по Skype, в ходе которого принуждают раздеться. Те, кто на это соглашаются, становятся жертвами шантажа, а их обнаженные фото и видео всплывают в интернете.

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Как должен проходить честный кастинг, рассказывает "Газета.Ru".

Схема, по которой мошенники заставляют моделей раздеться на фальшивом кастинге, — однотипна. Как рассказала девушка, столкнувшаяся с подобным предложением, летом 2020 года ей поступило приглашение пройти отбор в клип Моргенштерна — отправителем значился проект Fimp Casting. Профиль с таким названием, у которого 1,3 тысяч подписчиков, есть в социальной сети "ВКонтакте".

В его описании значится: "Проект, созданный для удобства моделей и фотографов, стремящихся сделать карьеру в сфере модельного бизнеса, так же агентств, ищущих новые таланты". Официального сайта у него нет.

В приглашении, которое получила модель, говорилось об отборе девушек 16-17 лет размера 40-44. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо было отправить заявку с тремя фотографиями в Skype, после чего переходить по ссылке в беседу. "Указывайте, что вы в клип Моргенштерна", — уточнялось в тексте письма.

По словам девушки, такие тексты широко распространяются среди ее коллег. "Это они скидывают абсолютно всем моделям, потому что номера и почты есть в общедоступных форматах, и на кастингах, как правило, мы оставляем номера телефонов. И они этим пользуются. Цена около 340 евро за одну съемку, длящуюся три-четыре часа, достаточно высокая", — рассказала она.

Модель добавила, что при разговоре в Skype мошенники требуют, чтобы девушка разделась, аргументируя это тем, что "им необходимо убедиться в отсутствии на теле татуировок и шрамов".

Foto: Shutterstock

По одному из подобных случаев уже проводится проверка. Жертвой мошенников стала первокурсница, в сентябре 2021 года откликнувшаяся на приглашение пройти кастинг на съемки клипа, — из текста письма можно было сделать вывод, что речь идет о новом ролике Моргенштерна.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, во время собеседования по Skype девушка согласилась раздеться. Сниматься в клипе рэпера ее после этого не пригласили, но начали шантажировать и требовать около 110 евро, чтобы ее фото не оказались в сети. Выплатив эту сумму, девушка обратилась в полицию.

Приглашают моделей на фальшивые кастинги не только для клипов известных артистов. Как рассказала еще одна девушка Алина, однажды она кликнула на объявление о приглашении в массовку сериала, опубликованном в том же сообществе Fimp. В описании говорилось о съемках сериала для российской платформы, где в главной роли будет известная актриса.

После этого ей на почту пришло письмо с подробностями кастинга — "съемка подразумевает обнажение, красиво, без пошлости". Очный кастинг предусмотрен не был. Претенденток выбирали по опыту работы и нескольким обнаженным фотографиям в полный рост, которые девушки должны были прислать. Вдобавок оплату за два дня съемок обещали небывало высокую — около 280 евро. Девушка на это не согласилась. "Раньше разводы были проще, — говорит Алина. — Просили, как правило, скинуть 5 евро залога за пропуск на территорию съемки, которые потом вернут, чтобы гарантировать свое участие".

Foto: Shutterstock

По мнению профессионалов шоу-бизнеса, приглашение на кастинг по видеосвязи, а тем более просьба раздеться, уже свидетельствуют о том, что модель имеет дело с мошенниками. Так, продюсер Михаил Темный предупреждает, что раздеваться по Skype ни в коем случае не стоит. "Ни один кастинг так не проходит, — говорит он . — Если этот кастинг проводят люди с именем, то они никогда так делать не будут".

Когда в заявке сказано, что необходима модель на съемки клипа Моргенштерна, то по уровню продакшна легко выяснить, столкнулись вы с мошенниками или нет, считает эксперт.