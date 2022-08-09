Как в 40 лет выглядеть ровесницей своего сына: 10 секретов красоты Натальи Водяновой

Наталье Водяновой в этом году исполнилось 40. Супермодель, красоту которой воспевают фотографы и бренды, считает, что секрет внешней привлекательности кроется в любви к себе и окружающей вас природе, пишет 7sisters.ru

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Диета по группе крови

Придерживается ли Наталья Водянова каких-либо диет? Да — и это диета по группе крови, которую супермодель выбрала из-за проблем с желудком. Она не ест манго, бананы, авокадо, гречневую крупу, красное мясо и семечки. Крайне редко Водянова балует себя выпечкой или сладостями. Но обязательно начинает утро со стакана теплой воды с лимонным соком. Основную часть рациона для модели составляют свежие овощи и фрукты, а также рыба и курица. И если она позволяет себе читмил, то выбирает картофельные оладьи или голубцы.

Осознанный подход к уходу за кожей

Наталья верит, что "переухоженность" вредит коже лица и тела, поэтому периодически она "отдыхает" от использования косметики. "Мой любимый бьюти-ингредиент — гликолевая кислота, но ее нельзя использовать на постоянной основе, поэтому я делаю перерывы в применении сывороток с ней".

"Рисовый" рецепт

Как и японские девушки, Наталья знает, насколько полезен для кожи рис — он отбеливает, выравнивает тон кожи. Иногда Водянова делает hand-made маску для лица, просто замочив рис на 40-50 минут в кипятке, а затем нанеся его на очищенное лицо.

Массаж лица

Супермодель делает его в любимом салоне минимум раз в неделю и признается: даже одной процедуры достаточно, чтобы почувствовать себя на 5 лет моложе.

Кокосовое масло

Ким Кардашьян и Бейонсе часто ложатся спать с маской из натурального кокосового масла на волосах. В интервью Grazia Наталья рассказала, что поступает аналогичным образом, когда ее волосы нуждаются в глубоком увлажнении.

Макияж как искусство

"К мейк-апу нужно относиться не как к способу преобразиться до неузнаваемости: это всего лишь еще одна возможность немного скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. Когда мне было меньше лет, у меня было круглое лицо и мне хотелось подчеркнуть скулы. Теперь же мне хочется придать чертам лица объем". Обязательный маст-хэв в косметичке Натальи — розовые румяна для макияжа babydoll и хайлайтер с золотистым шиммером. Водянова охотно пользуется помадами, но наносит их оригинальным способом, используя для этого подушечки пальцев: модель говорит, что слегка выходит за контур губ во время такой растушевки, чтобы придать им дополнительный объем.

Главное — красивая осанка

Будучи мамой пятерых детей, Наталья шутит о том, что после каждой беременности она спешит скорее восстановить здоровье позвоночника. В этом ей помогает йога и уроки танцев (любимое сочетание модели — джаз и контемпорари), а также растяжка.

Суперфуды для энергии и хорошего настроения

Микрозелень, спирулина, экстракт зародышей пшеницы — Наталья обязательно вводит их в рацион, если чувствует, что начинает чаще уставать или испытывает стресс. Каждую осень она проходит курс уколов биотина и витамина B12: это отличная поддержка для иммунитета накануне сезона гриппов и простуд.

Прогулки-медитации

Этот тренд набирает популярность по всему миру — и, очевидно, скоро потеснит хайкинг. Японские ученые доказали, что прогулки по лесу или парку могут заменять медитации, успокаивать и упорядочивать мысли. Для Водяновой красота — это, в первую очередь, хорошее самочувствие, а потому она "чувствует себя красивой, когда находится в лесу и чувствует особую связь с природой".

Ароматерапия

Стресс — один из факторов появления морщин и нарушения обменных процессов в организме. С ним Наталья борется при помощи эфирных масел: в ее спальне стоит диффузор, который она обязательно включает за 1-1,5 часа до сна, чтобы расслабиться и предупредить бессонницу.