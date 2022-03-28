Какая женщина! 7 самых очаровательных известных француженок и секреты их стиля

"Французский шик" стиль идет всем женщинам без исключения — да, на первый взгляд он прост, но там есть "вишенка на торте". Кто эти прекрасные парижанки и чему мы можем у них поучиться?

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Классика Голливуда сегодня не в моде, гранж 90-х — тоже. А вот легкий, слегка небрежный и элегантный парижский стиль не покидает подиумы вот уже много лет. И наши сегодняшние героини могут послужить отличными "проводниками" в мире моды и стиля.