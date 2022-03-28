1 8
Марион Котийяр
Какая женщина! 7 самых очаровательных известных француженок и секреты их стиля
Foto: Pixabay.com

"Французский шик" стиль идет всем женщинам без исключения — да, на первый взгляд он прост, но там есть "вишенка на торте". Кто эти прекрасные парижанки и чему мы можем у них поучиться?

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Классика Голливуда сегодня не в моде, гранж 90-х — тоже. А вот легкий, слегка небрежный и элегантный парижский стиль не покидает подиумы вот уже много лет. И наши сегодняшние героини могут послужить отличными "проводниками" в мире моды и стиля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 8
Марион Котийяр

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Louis Vuitton "Оскар" Dior Vogue Голливуд Стиль Шанель
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?