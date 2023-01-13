Королева вечеринки. Какие платья в моде в 2023 году: тенденции и модели

Платье само по себе трендовый женский наряд, каждый сезон дизайнеры представляют новые шедевры, меркнущие перед предыдущими. Какие платья будут модными в 2023 году, показали на показах новых коллекций Victoria Beckham, Chanel, Givenchy, Louis Vuitton, Carolina Herrera.

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Какие платья в моде в 2023 году? Это платья с нестандартным кроем, асимметрией, платье-смок, платье-сарафан. Для праздника — модели со шлейфом, с пышной юбкой, пишет nur.kz

Платье с асимметрией

Вариантов асимметрии множество: рукава, вырезы, разрезы, асимметричный принт, рюши, асимметричный подол, как в коллекции Victoria Beckham. Издание Vogue пишет, что снова в моде баска. Дизайнеры располагают ее не только традиционно по линии талии. Баску пришивают асимметрично по линии бедра вертикально и наискосок — и платье-футляр преображается. Платья с вырезом на талии или бедрах — это модно, пишет издание Marie Claire. Givenchy предлагает черное облегающее платье с высоким разрезом сбоку, глубоким круглым вырезом на груди и круглым вырезом на одном бедре.

Платье-смок

Foto: Pixabay.com

Это платье с оборками по всей длине — идеальный модный вариант для тех, кто еще не достиг идеальных форм. Модель отличается большим разнообразием фасонов: несколько оборок или много, узкие оборки или широкие, с акцентом на талии и без. В модной коллекции Chanel платье-смок имеет три ряда многослойных оборок и пончо — трендовый в 2023 году элемент.

Платье-сарафан

В тренде платье-сарафан на тонких бретелях, с бретелью на одно плечо, многочисленными вырезами и разрезами, длиной за колено, миди и мини. Их рекомендуют носить с балетками, кроссовками и грубыми ботинками, как у Erdem. Louis Vuitton предлагает платья-сарафаны из кожи жесткой стилистики.

Платье со шлейфом

Платье со шлейфом превращает женщину в королеву. Чаще такую модель выбирают для особых торжеств. Шлейф может отстегиваться, и платье преображается в мини. Платье с удлиненным подолом сзади и укороченным спереди — современная интерпретация шлейфа. В этом сезоне оно вновь станет популярным. Дизайнеры предлагают носить такую модель с лосинами, брюками. Эффектное красное платье от Carolina Herrera c длинным подолом сзади подойдет для особенных торжеств.

Платье с пышной юбкой

Пышное платье — претензия на высокое положение. В то же время оно несет чарующую женственность и утонченность, идеально подчеркивает талию, пишет издание Lady&Woman, как золотое платье от Carolina Herrera. Материалом для пышного платья дизайнеры чаще всего выбирают атлас, шифон, шелк. Такие модели больше подходят для торжества. Но пышное платье можно надеть и для прогулки с друзьями, похода на баскетбольный матч или небольшую вечеринку. Для приземления наряда подойдет джинсовая куртка, кожаная косуха, грубый брючный ремень, на ноги — кеды, кроссовки, слипоны.

Платье свободного силуэта

Шифоновое платье свободного силуэта можно украсить цветком из шифона, нежной бижутерией или, наоборот, массивной в дополнение к грубой обуви. У Ermanno Scervino длинные шифоновые платья имеют два передних высоких разреза. В моде также гофрированное шифоновое платье. Оно может быть приталенное или свободное, как у Louis Vuitton.

Кружевное платье

Foto: Pixabay.com

Кружевным может быть только лиф приталенного платья с расклешенной юбкой из другого материала или все платье-футляр, платье-трапеция. Один из возможных модных акцентов — глубокий вырез на спине, что сделает модель ультрасексуальной. Расклешенное внизу длинное ажурное платье от Mark Holgate превращает женскую фигуру в произведение искусства, которое хочется рассматривать бесконечно.

Платье в бельевом стиле

По-прежнему в моде платье-комбинация в бельевом стиле из самых разных материалов: в сеточку, из кожи, шифона, сатина, атласа, шелка. Тонкие бретели, приталенный силуэт, кружево по подолу или оборки, как у Givenchy, — все напоминает нижнее белье. На подиуме это яркий китч, а в жизни такие платья чаще носят с объемными жакетами мужского типа, плащами, кардиганами.

Вязаное платье

Какие подобрать модные платья на каждый день в 2023 году? Неизменный тренд — шерстяные и трикотажные вязаные модели, платье-свитер на холодное время года, платья А-силуэта. Chloe представил обычное трикотажное белое платье, повязав поверх ниже талии белый свитер. Также у Chloe есть классическое платье-свитер. Фасон вязаного платья от Givenchy напоминает корсетную тканевую модель с пышной юбкой.

Платье А-силуэта

Платье А-силуэта завоевало популярность благодаря своей универсальности: подходит на каждый день, на торжество и в качестве домашней одежды; выигрышно смотрится любая фигура; корректирует проблемные места. Дизайнеры предлагают свои оригинальные решения по этому платью. Например, милое платье А-силуэта с бантами, трендовым декором от Carolina Herrera.

Модный цвет и принт

Какой цвет платья в моде в 2023? Институт цвета Pantone цветом года назвал карминовый красный. Не сходят с подиумов базовые черный и белый. В моде также:

все оттенки розового, особенно насыщенный малиновый, фуксия;

синий электрик; ярко-салатовый;

оранжевый и ярко-желтый.

В коллекциях присутствуют и пастельные оттенки:

нежно-розовый, пыльная роза;

бежевый;

светло-голубой;

светло-желтый;

лиловый;

мятный.

В следующем сезоне будет популярен яркий цветочный, анималистический, абстрактный принт. В тренде красочная цветочная вышивка. В новой коллекции Carolina Herrera представлено несколько моделей платьев с цветочным принтом.

Платье — сакральная часть женского гардероба. Дизайнеры вновь смогли удивить мир новыми интерпретациями. Платья 2023 года транслируют свободу, женскую красоту, силу и привлекательность. Вдохновляйтесь яркими подиумными образами и ищите свою модную выигрышную модель на будни и праздники.