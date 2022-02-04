Косметика с "эффектом ботокса": может ли крем заменить инъекции

Однако самого ботулотоксина в составе таких средств нет — вещество быстро распадается и попросту не способно проникнуть сквозь верхний слой кожи. Что же тогда присутствует в составе средств с "эффектом ботокса"?

По словам косметолога-дерматолога Алтаны Базылевой сегодня одними из самых эффективных anti-age ингредиентов в косметике считаются ботулоподобные пептиды, которые, как правило, и входят в состав ботоксоподобных продуктов.

"Пептиды — это фрагменты белка, которые действуют как сигнальные молекулы в организме. Цельную молекулу белка в косметике использовать нецелесообразно, потому что в обычных условиях он является прочной структурой с большим молекулярным весом и не способен проникать через кожный барьер. Для того чтобы сделать возможной его проницаемость до более глубоких структур, белок подвергают процессу гидролиза. В результате этого процесса крупная молекула белка распадается на отдельные гидролизаты — пептиды, которые, благодаря своей небольшой молекулярной массе, могут свободно преодолевать эпидермальный барьер и работать в глубоких слоях кожи", — объясняет врач.

Одна из разновидностей этих молекул — именно ботулоподобные пептиды. К ним относятся аргилерин, инилин, syn-ake — синтезированный пептид змеиного яда, — миоксинол и другие.

"Косметические средства с этими ингредиентами способны работать по типу ботулотоксина — ограничивать мимическую активность в области применения", — объясняет Базылева. По ее словам, ботулоподобные пептиды снижают подвижность мимических мышц за счет блокирования выделения такого вещества, как ацетилхолин, с помощью которого и осуществляется процесс передачи нервно-мышечного импульса.

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Благодаря новым технологиям и формам, молекулы действующих веществ настолько малы, что позволяют активным ингредиентам средств легко проникать в верхний слой дермы и качественно улучшать показатели кожи, поясняет врач, косметолог Наталья Мосиенко.

"Разработки космецевтических препаратов достигли фантастических результатов и сегодня возможно то, что еще три года назад было нереальным", — считает она.

Мосиенко предлагает рассмотреть продукты с "эффектом ботокса" тем, у кого есть противопоказания к инъекционным методикам. "Все препараты наносятся на кожу, в их составе нет прямого токсина, и, соответственно, противопоказаний существенно меньше", — уверена эксперт.

Еще одним плюсом средств врач считает отсутствие такого эффекта, как "замороженное лицо": "Вызвать гиперкоррекцию препаратами для наружного применения невозможно, а это существенно повышает интерес к данной продукции".

По ее словам, при регулярном применении эффект от них обязательно будет.

"Входящие в состав аминокислоты и синтетические пептиды будут встраиваться в поврежденные клетки кожи, с каждым днем улучшая ее состояние и уменьшая выраженность морщин", — полагает Наталья Мосиенко.

Но Алтана Базылева с ней не совсем согласна: по ее мнению, косметику с ботулоподобными пептидами все же нельзя назвать равноценной альтернативой инъекциям препарата. Тем не менее, врач считает, что такие средства хороши для профилактики появления морщин и заломов у людей с активной мимикой. Помогут они и продлить эффект от действия инъекций ботулотоксина.