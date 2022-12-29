Кожа, макси, кружево. Что будет в моде в сезоне весна-лето-2023

Что мы будем носить весной и летом 2023 года? Идеи модных дизайнеров удивляют креативностью и экстравагантностью. Вас наверняка вдохновят на создание индивидуального стиля с учетом актуальных веяний новые коллекции Miu Miu, Diesel, Chanel и других модных домов.

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Наиболее актуальные в новом сезоне весна-лето-2023 тренды — это вещи из денима (классические, необычного кроя, выбеленные, джинсовый total look), состаренная и цветная кожа, платья и юбки длины макси, женственный декор (кружево, рюши, воланы), прозрачная одежда, необычные принты и блестящие вещи, пишет nur.kz

Вещи из денима

Джинсовая одежда всевозможных фасонов и цветовой гаммы в новом сезоне отличается эффектным видом. По утверждению издания Elle, джинсовая мания — модный тренд 2023 года. Предлагаем любителям денима трендовые вещи и яркие образы из коллекций именитых брендов:

Выбеленный деним и ретрофасоны. Коллекция джинсовых вещей Miu Miu переносит в 1990-е — брючные костюмы, куртки и пальто из денима бежевого или графитового цвета.

Креативные вещи. Diesel представил смелые варианты: короткие топы необычного кроя, объемные джинсы и модели с заниженной талией, закрытые платья и сарафаны, рубашки, куртки и анораки.

Вещи в стиле гранж. В моде джинсы, рубашки и платья темно-синего цвета с потертостями, разрезами и необработанным краем.

Джинсовый total look с необычным декором — красивые и практичные вещи от Chloé.

Многие дизайнеры представили джинсовые брюки, юбки, рубашки и топы, декорированные кружевом, кожей, всевозможными ремнями и лямками. Добавить образу неординарности способны вещи из цветного денима.

Состаренная и цветная кожа

Обратите внимание на комплекты из цветной и состаренной кожи, лаконичные платья и юбки в пол, наряды из прозрачных тканей, платья с воланами и кружевом, костюмы с необычным принтом, блестящие цветные брюки, пальто и жакеты. Трендовая кожаная одежда поражает эпатажностью и креативными фасонами.

Особого внимания заслуживают вещи из состаренной грубой кожи, как в коллекции Miu Miu:

плащи-жилеты и куртки-жакеты с огромными выступающими карманами;

короткие шорты и рубашки;

брючные костюмы;

прямые юбки до колена.

Alexander McQueen включил в новую коллекцию платья с асимметричным подолом из синей и оранжевой кожи. Бренд Off-White демонстрирует платья, брюки, костюмы, куртки из цветной кожи, комплекты дополняет вставками из кружева и высокими байкерскими ботфортами. Ч

Платья и юбки макси

Мода на ультракороткие юбки в стиле 2000-х уходит, уступая место новому тренду — нарядам длины макси. Выбирайте следующие трендовые модели длинных платьев и юбок:

нарядное золотое или лаконичное светлое платье-рубашка в пол (Chanel);

летнее макси-платье с перфорацией, вязаное с кожаными вставками в технике пэчворк или простое с вырезами на талии — новинки от Chloé;

женственное макси-платье с цветочным принтом и широкой юбкой (AZ Factory).

Чтобы макси-наряд смотрелся интереснее, выбирайте модели с трендовыми завязками. В моде трикотажные, кружевные и шелковые юбки в пол.

Рюши, оборки и кружево

Инфантильный тренд, который по душе многим модницам, — наряды с милым декором в виде оборок, рюшей, кружевных деталей. Самые стильные образы от топовых дизайнеров:

Кружевные вставки на платье в сочетании с ажурными колготками — модная идея Victoria Beckham.

Короткое светлое платье из оборок (Victoria Beckham).

Цветочное летящее платье с воланами по подолу, на рукавах и в области талии — праздничный вариант от Chanel.

Кокетливое платье в черно-бежевом цвете (Valentino).

В нынешнем сезоне кружево и воланы принято сочетать с кожаными вещами — пиджаками, корсетными топами и брюками. Это добавляет образу брутальности и эксцентричности.

Прозрачная одежда

Культ голого тела и тема сексуальности, по мнению Elle Girl, продолжает вдохновлять дизайнеров на новые творения. Во многих коллекциях присутствуют прозрачные вещи:

Victoria Beckham создала линию летящих женственных платьев из прозрачных тканей, украшенных воланами, вырезами, драпировками. В коллекции присутствуют прозрачные брюки в сочетании со строгим жакетом.

Miu Miu предлагает носить прозрачные топы и юбки простого кроя на голое тело или поверх бра и ультракоротких шорт.

Блузка с объемными рукавами в черном цвете от Valentino.

Строгий крой в сочетании с прозрачными тканями и вязаной отделкой — минималистичное сексуальное платье от Chanel.

Надевать прозрачные вещи на голое тело не всегда уместно. Используйте тренд, сочетая легкие блузы и водолазки с красивыми бра-топами.

Необычные принты

Узор на одежде всегда привлекает внимание и добавляет образу игривости. В 2023 году обратите внимание на такие принты:

Клетка омбре в розовых тонах на костюмах с брюками и строгими юбками (Chanel).

Узор в виде огромного глаза на асимметричных платьях и строгих брючных костюмах, как у Alexander McQueen.

Мелкий редкий горошек, как на женственных жакетах, юбках, шортах, платьях и коротких кожаных куртках на показе Chanel.

Абстракция в сдержанных или ярких оттенках, как у Altuzarra.

Выбирайте комплекты, полностью состоящие из вещей одного принта. Альтернативный вариант — сочетайте акцентный верх с однотонным низом и наоборот.

Блестящие вещи

Еще один необычный тренд, достойный особого внимания, — блестящие вещи. Журнал Voice назвал его ярким трендом осени–зимы, вдохновленным сиянием новогодних елок.

Модные идеи одежды от Valentino:

широкая макси-юбка с модными завязками на талии;

блестящий нюдовый комбинезон;

стильный зеленый жакет оверсайз и длинные брюки в тон.

Чтобы не перегружать образ, дополняйте сияющие юбки и брюки лаконичной одеждой нюдовых оттенков или носите цельный блестящий комплект, как у Chanel или Miu Miu.

Модные тренды одежды 2023 отличаются креативностью и эффектной подачей. Чтобы презентовать стильный, но в то же время практичный образ на каждый день, сочетайте эпатажные вещи с удобной повседневной одеждой.