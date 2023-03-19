Кожа устала. Какие витамины помогут вернуть ей здоровье и свежесть?

Чаще всего мы принимаем витамины внутрь, но есть и те, которые можно применять наружно, в составе средств ухода. Именно они помогают нашей коже оставаться здоровой и красивой и выполнять свою главную работу - защищать организм от инфекций и вредного воздействия окружающей среды.

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Наиболее популярна косметика с витаминами А, В, С, Е и К. Как они работают и почему важны, рассказывает фармацевт Зане Мелберга.

Витамин A

Это главный эликсир молодости среди витаминов. Он помогает коже оставаться упругой, стимулирует выработку коллагена, уменьшая видимые признаки старения - в том числе расширенные поры, мелкие морщинки и пигментные пятна. Но пользоваться средствами с витамином А следует осторожно, поскольку он чувствителен к кислороду и УФ-лучам. Это значит, что такие средства не рекомендуется использовать в дневное время. Чтобы витамин не утратил своих свойств, хранить косметику следует в непрозрачной упаковке.

Витамин B

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В состав группы входят восемь витаминов — B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, и, хотя они дополняют друг друга, каждый обладает своими преимуществами. Большинство из них способствуют процессам заживления и уменьшают воспаление. В1 помогает уменьшить мешки и темные круги под глазами и замедлить процессы старения. В3 в сочетании с витамином С способствует выравниванию тона кожи и сужению пор. В2 и В9 играют важную роль в поддержании здоровой и сияющей кожи, а В12 помогает регулировать пигментацию.

Витамин C

Витамин С является универсальным средством - он способствует синтезу коллагена, помогает уменьшить морщинки и сделать кожу более упругой и выровнять тон. Особенно полезен после зимнего периода, когда кожа потускнела и хочется, чтобы она выглядела более свежей. Также действует как антиоксидант и защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетом, свободных радикалов, загрязнения среды. Может предотвратить образование вызванных солнцем пигментных пятен, поэтому средства с витамином С можно использовать по утрам. Является активным компонентом, поэтому рекомендуется использовать средства с концентрацией не ниже 10% и не выше 20%. Меньшая концентрация будет неэффективна, большая будет раздражать кожу и может вызвать воспаление.

Витамин E

Его часто называют витамином молодости, так как он помогает заживлению и улучшению микроциркуляции, способствует очищению кожи и выведению токсинов, а также может выровнять, укрепить кожу и замедлить ее старение. Помогает в заживлении ран и регенерации тканей. Преимуществом витамина Е является его увлажняющее действие, особенно полезен он для зрелой кожи. В сочетании с витамином А помогает укрепить и повысить эластичность кожи.

Витамин K

Этот витамин воздействует на поверхностные кровеносные сосуды, помогая уменьшать синяки, ушибы, розацеа и отеки, а также темные круги под глазами. Может помочь от шрамов, поэтому рекомендуется выбирать ранозаживляющие и противоотечные кремы, в составе которых есть этот витамин.

Какие средства выбрать?

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Ассортимент средств для ухода огромен — это сыворотки (серумы), лосьоны, тоники, крема. Как выбрать подходящее?

Серум. Содержащиеся в них молекулы имеют меньший размер, чем в кремах, поэтому они способны глубже проникать в кожу. Это скорая помощь для целенаправленного и быстрого решения проблем. Концентрация активных веществ в них в 5–10 раз выше, чем в кремах, поэтому их рекомендуется применять в виде курса, в зависимости от проблем.

Крем. Не проникает глубоко, его основные функции - увлажнение, защита и питание кожи. В состав кремов и серумов, как правило, входят одни и те же витамины, но первые лучше подойдут для ежедневного использования.

Тоник. Сужают поры, укрепляют капилляры, улучшают тон лица и поддерживают влажность. Например, тоник с витамином С также увлажняет и выравнивает уровень рН, подготавливая кожу к нанесению серума или крема, поэтому их можно комбинировать друг с другом.

Бальзам. Не содержат воду и обеспечивают более прочный и питательный защитный слой, одновременно защищая от внешних факторов. Оздоравливают, успокаивают, выравнивают мелкие морщинки и увлажняют. Они больше всего подходят для интенсивного ухода.

Масло. Больше подходит для питания кожи и лучше всего будет действовать ночью. Масло рекомендуется использовать как завершающий шаг, так как оно действует как барьер и будет препятствовать впитыванию увлажняющих продуктов.